San Marzano sul Sarno, Zuottolo: "La maggioranza esalta interventi fatti da noi" "Resto in campo per ricordare la verità e per sollecitare l'amministrazione comunale a fare meglio"

Carmela Zuottolo, capogruppo di opposizione della lista "Siamo San Marzano" e già sindaca di San Marzano sul Sarno, ha lanciato un forte richiamo all'attuale amministrazione comunale, accusandola di attribuirsi meriti per lavori e progetti che sono stati avviati sotto il suo mandato. Secondo la Zuottolo, le opere di ammodernamento della segnaletica stradale, l’asfaltatura delle strade, l’illuminazione pubblica e l’installazione di sistemi di videosorveglianza sono stati pianificati e finanziati dalla sua amministrazione comunale, con coperture economiche già individuate e appalti quasi completati.

"I lavori di ammodernamento della segnaletica stradale, quelli che prevedono di asfaltare strade o di illuminare zone della città di San Marzano sul Sarno, e le opere sulla videosorveglianza sono sicuramente interventi nella direzione giusta. Tuttavia, non posso fare a meno di sottolineare come la nuova Amministrazione comunale stia esaltando interventi che non sono frutto del suo lavoro. È facile dimenticare, ma solo quando fa comodo. Quello che serve è onestà intellettuale e chiarezza verso i cittadini, oltre alla capacità di immaginare e finanziare nuove opere. Appropriarsi di cose altrui senza riconoscerlo e senza aggiungere altro è un esercizio sterile e poco rispettoso del lavoro altrui", ha detto.

La Zuottolo ha ribadito l’importanza di riconoscere i risultati ottenuti dalla precedente maggioranza e ha invitato la nuova amministrazione comunale a concentrarsi su nuove iniziative, sottolineando la necessità di onestà intellettuale e trasparenza nei confronti dei cittadini.

"Il 13 ottobre 2023, come è ben documentato, la mia Amministrazione comunale ha deciso una serie di interventi lungo il tratto stradale di via Roma e altre strade di competenza provinciale. Nella stessa riunione, verbalizzata e seguita da atti amministrativi, si è deciso di intervenire in Piazza Guerritore, di installare quadri in telecontrollo e di realizzare nuovi impianti di videosorveglianza. Abbiamo previsto e trovato copertura per la sostituzione dei pali della pubblica illuminazione e per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione nel parco urbano", ha continuato. "A chi sembra essersi distratto, ricordo che gli interventi su via Giovanni XXIII, via Matteotti (ex Strada regionale 367), Via Gramsci, via Pendino e via Termine Bianco furono già attivati durante il mio mandato. A chi adesso gioisce per questi interventi, che noi abbiamo progettato, finanziato, appaltato e quasi realizzato, lasciando solo il compito di terminarli, dico che è giunto il tempo di fare altro e di più. Resto in campo per ricordare la verità e per sollecitare questa amministrazione comunale a fare meglio. Quae sunt Caesaris, Caesari".