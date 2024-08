San Marzano sul Sarno: sinergia tra Comune e scuola per nuovo anno Diversi i punti sviluppati dall'amministrazione

Grande sinergia tra l’amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno, guidata dal primo cittadino Andrea Annunziata, insieme all’assessore con delega alla Pubblica istruzione, alla Cultura e alla Formazione, Pasqualina Forsellino che, di concerto con il dirigente scolastico dei tre plessi che sorgono nella cittadina, stanno lavorando per avviare al meglio il nuovo anno.

Diversi sono stati i punti sviluppati a partire dall’insediamento: dall’ apertura dei termini per presentare domanda per le cedole librarie, fino alle nuove disposizioni per il servizio mensa, per il quale si sono già svolti diversi incontri, non solo con la dirigente scolastica, Rosa Viscardi, ma anche con diversi comitati di genitori, i quali si sono dimostrati collaborativi ed entusiasti fin da subito, come ha confermato l’assessore Pasqualina Forsellino, continuando poi con gli abbonamenti gratuiti per gli studenti entro una determinata fascia di reddito.

“Stiamo lavorando affinché, entro l’inizio del nuovo anno scolastico, i nostri piccoli cittadini possano usufruire di quanti più servizi possibile - ha dichiarato l'assessore Forsellino - è per questa ragione che durante l’estate ci siamo subito confrontati con la dirigente Viscardi, la cui collaborazione è stata preziosa per noi, come preziosa è stata quella con alcune mamme che hanno formato un vero e proprio comitato per ciò che concerne l’organizzazione del servizio mensa. Il nostro scopo - ha continuato l’assessore - è stato di mantenere alta l’attenzione per ciò che concerne la somministrazione dei diversi cibi, anche in base al tipo di scuola e quindi all’età degli studenti, e da questo punto di vista la sinergia che si è creata tra la nostra amministrazione comunale ed il nostro sindaco, con la dirigente scolastica e con le mamme è stata molto utile ed anche funzionale. Ora non ci resta che partire in maniera celere e spedita”.