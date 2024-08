Baronissi, la sindaca Petta: "642 famiglie beneficiarie della carta solidale" "Il nostro impegno per far accadere ogni cittadino a questo importante aiuto economico"

Sono 642 le famiglie del Comune di Baronissi che beneficeranno della carta solidale "Dedicata a Te" per l'anno 2024, secondo quanto stabilito dall'INPS in conformità ai criteri e alle modalità indicate dal Ministero. Il Comune di Baronissi, tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), sta provvedendo a notificare agli aventi diritto una lettera contenente tutte le istruzioni necessarie per il ritiro della carta prepagata presso gli uffici postali. La Carta "Dedicata a Te", promossa dall'INPS, supporta le famiglie con ISEE fino a 15mila euro, offrendo un sostegno economico pari a 500 euro una tantum per l'acquisto di beni alimentari, carburante e abbonamenti al trasporto pubblico locale.

“Un'iniziativa concreta a supporto delle famiglie. Il nostro impegno è quello di garantire che ogni cittadino avente diritto possa accedere facilmente a questo importante aiuto economico. Ringrazio l'INPS e gli uffici comunali per l'efficiente gestione di questo progetto, che rappresenta un sostegno essenziale per molti nuclei familiari del nostro territorio”, ha dichiarato la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

“Questa misura è un segnale tangibile della vicinanza delle istituzioni alle esigenze delle persone più vulnerabili. Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità della vita nella nostra comunità e la Carta 'Dedicata a Te' è uno strumento fondamentale in questa direzione. Invitiamo tutte le famiglie beneficiarie a seguire attentamente le istruzioni che saranno fornite per un ritiro tempestivo e corretto della carta”, ha affermato l’Assessora alle Politiche Sociali, Maria Chiara Barrella.

L’elenco dei beneficiari della Carta Solidale "Dedicata a Te" per l'anno 2024 è disponibile e consultabile sul sito web istituzionale del Comune di Baronissi. Le carte saranno pronte per il ritiro presso gli uffici di Poste Italiane a partire dal mese di settembre 2024. I nuovi beneficiari potranno ritirare la Carta "Dedicata a Te" presso qualsiasi ufficio postale, preferibilmente dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese. Per il ritiro sarà necessario presentare la comunicazione rilasciata dal Comune, contenente il codice identificativo della carta, un documento di identità valido e il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria. I beneficiari già in possesso della Carta "Dedicata a Te" del 2023 non dovranno recarsi presso l'ufficio postale, in quanto l'importo sarà direttamente accreditato sulla carta in loro possesso. In caso di smarrimento o deterioramento della carta, sarà possibile richiedere la sostituzione presso un ufficio postale. La comunicazione necessaria per il ritiro della carta sarà disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Baronissi, sito in Piazza della Repubblica n.1, a partire dall'8 settembre 2024. I cittadini potranno ritirare la comunicazione presentando un documento di riconoscimento nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00, e lunedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30.

Per evitare la decadenza del beneficio, è indispensabile effettuare almeno un acquisto tra il 15 settembre e il 16 dicembre 2024 e utilizzare interamente le somme accreditate entro il 28 febbraio 2025. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web del Comune di Baronissi o contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.