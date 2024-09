M5S, Cammarano: "Proposta di legge per bloccare delocalizzazione a Buccino" "Si approvi, avrebbe regolamentato rigorosamente gli insediamenti industriali nelle aree interne"

“Ribadiamo, ancora una volta, la nostra totale contrarietà alla delocalizzazione delle Fonderie Pisano a Buccino. Lo scorso 31 luglio l’azienda ha presentato una nuova documentazione alla Regione Campania per ottenere il provvedimento autorizzativo (Paur) necessario al trasferimento del sito industriale da Salerno a Buccino. Una mossa che ci preoccupa notevolmente. E’ stato lo stesso governatore De Luca, a marzo 2023, a dichiarare che le Fonderie andavano chiuse. Per questa ragione trasferirle a Buccino non solo contrasterebbe questa posizione ma minerebbe i principi di tutela ambientale e sviluppo sostenibile previsti dalla Strategia Nazionale Aree Interne. In questo contesto è inaccettabile che una proposta di legge, elaborata in collaborazione con l’Associazione Radici e presentata due anni fa, sia rimasta disattesa dalla commissione competente. Questa legge avrebbe regolamentato rigorosamente gli insediamenti industriali nelle aree interne e di pregio naturalistico, offrendo una risposta concreta al problema delle Fonderie Pisano. Chiediamo con urgenza una calendarizzazione immediata della proposta di legge in Commissione e invitiamo tutte le forze politiche a sostenere una crescita economica che rispetti le esigenze di tutela ambientale e tenga conto della salute dei cittadini”. Dichiara il presidente della commissione Aree interne e capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.