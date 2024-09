Mercato San Severino, il sindaco agli studenti: "Meno social, più studio" "Più attenzione verso i libri e meno distrazioni dagli smartphone"

Meno TikTok, più studio. Così il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, ha aperto il suo messaggio augurale di buon anno scolastico per la comunità studentesca di ogni ordine e grado. Un invito analogico in un’epoca digitale dove la Generazione Z continua a crescere a pane e smartphone.

"Con l’inizio del nuovo anno scolastico si affacciano nuove sfide e nuovi impegni. Per tanti sarà una prima volta, la scoperta di un nuovo mondo, per molti altri il prosieguo di un cammino già intrapreso da consolidare con impegno, sacrificio, costanza - afferma Somma -. Per tutti c’è una strada da percorrere con spirito di curiosità, sete di conoscenza, entusiasmo di apprendere, per affrontare la vita fuori dall’aula in maniera consapevole e adeguata.

Mi auguro che possiate vivere questo anno scolastico con impegno e sacrificio, con più attenzione verso i libri e meno distrazioni dagli smartphone: la cultura digitale, altrettanto importante, dev’essere uno strumento per ampliare la nostra conoscenza, ma mai un elemento totalizzante della nostra vita. Torniamo a dare più valore alla socialità – prosegue il primo cittadino – all’amicizia fuori dagli schermi a led, allo stare insieme senza like, ma con più abbracci. A tutti -studenti, genitori, insegnanti e operatori scolastici- va l’augurio, da parte mia e di tutta l'Amministrazione comunale, di un anno proficuo e sano. Non sarete soli in questo percorso: a voi toccherà studiare e impegnarvi, a noi toccherà essere al vostro fianco. E lo saremo come sempre".

Nei prossimi giorni il sindaco farà visita ai plessi per fare gli auguri di persona ai ragazzi, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico.

La prima campanella suonerà il 9 mattina per le prime classi del Publio Virgilio Marone, mentre il 10 settembre sarà il primo giorno di tutte le restanti classi. Giovedì 12, invece, primo giorno di attività didattiche per l’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di I grado.