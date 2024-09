Baronissi, taglio del nastro del nuovo Polo dell’Infanzia Ospiterà le scuole delle frazioni di Sava, Caprecano e Orignano

Oggi, dopo sei anni dalla chiusura, è stato inaugurato il nuovo Polo Scolastico nella frazione Caprecano di Baronissi, che ospiterà le scuole dell'infanzia delle frazioni di Sava, Caprecano e Orignano. La scuola, chiusa nel 2018 a seguito di verifiche che avevano evidenziato criticità strutturali, è stata oggetto di importanti lavori di adeguamento per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

“Oggi è un giorno di grande orgoglio e gioia per la nostra comunità. Abbiamo inaugurato una nuova scuola, un traguardo atteso con impazienza e finalmente raggiunto. Questa scuola non è solo un edificio, è un simbolo di rinascita, di speranza e di impegno verso i nostri figli e il loro futuro. Abbiamo superato le difficoltà e, come comunità, abbiamo costruito qualcosa di grande”. A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

Il nuovo polo scolastico è stato realizzato grazie ai fondi ottenuti dal Ministero dell’interno di circa 900.000 euro, che ha permesso di eseguire interventi fondamentali come l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico dell’edificio.

“La riapertura della scuola rappresenta un grande passo avanti nel nostro impegno per garantire un'istruzione di qualità e in ambienti sicuri per i nostri studenti. Dopo anni di attesa e di lavori meticolosi, possiamo finalmente offrire ai nostri bambini uno spazio moderno e accogliente dove poter crescere e apprendere. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo sogno e sono certo che questa scuola sarà un faro di speranza e di crescita per la nostra comunità”, sottolinea l’assessore al Patrimonio Luca Galdi.

“Abbiamo pensato a tutto dall’installazione di impianti fotovoltaici per un significativo risparmio energetico e per la produzione di energia pulita, fino all’inserimento di un ascensore per garantire l’accessibilità a tutti, per un intervento strutturale di ampia visione. Ma ciò che più conta, oggi, è che questa scuola non è solo mattoni e calcestruzzo: è un luogo dove i nostri bambini cresceranno, impareranno e sogneranno” - continua Anna Petta-.

La nuova struttura si estende su 3 livelli ognuno di circa 150 metri quadri, al piano terra troviamo una mensa e tutti i servizi necessari ad accogliere i piccoli studenti e due ulteriori piani superiori che ospitano 4 sezioni di 24 alunni per una capienza complessiva di 96 alunni.

“La riapertura della scuola di Caprecano è il risultato di un grande lavoro di squadra e di un investimento significativo nella valorizzazione e messa in sicurezza del nostro patrimonio pubblico. Questa scuola non è solo un bene materiale, ma un bene prezioso per la nostra comunità – sottolinea l'assessore alla Scuola Giuseppe Giordano - Con questo progetto, abbiamo dimostrato che è possibile combinare innovazione e sicurezza, creando spazi che rispondano alle esigenze dei cittadini e alle sfide del futuro. Sono orgoglioso di aver contribuito a questo risultato e continuo a credere nell'importanza di investire nella nostra infrastruttura pubblica per il bene della collettività”.

Grande entusiasmo anche da parte dei genitori dei piccoli alunni, che sono intervenuti all’inaugurazione della scuola, preceduta da un momento di preghiera e di benedizione a cura del Parroco Don Salvatore Di Mauro.

“Questo edificio diventa il cuore pulsante di un nuovo percorso educativo, un nuovo inizio. Per me e per la nostra Amministrazione, questo è solo il primo passo di un lungo cammino. L’inaugurazione di una scuola rappresenta il modo più bello per dare il via a un progetto amministrativo, perché la formazione e l'educazione sono due pilastri fondamentali per il nostro futuro”, insiste il Sindaco Anna Petta che, dopo il taglio del nastro, è passata a salutare e ad accogliere personalmente i bimbi nelle aule, accompagnata dal Dirigente Scolastico e dalle maestre.

“Vedere questa struttura rinnovata, pronta ad ospitare i nostri due plessi della scuola dell'infanzia è stata una gioia immensa. La scuola non solo presenta nuove caratteristiche fisiche, ma anche significative riorganizzazioni didattiche e organizzative. Siamo pronti ad accogliere queste novità con entusiasmo. Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale per l’impegno straordinario che ha reso possibile l’inaugurazione di oggi. Infine, ringrazio i genitori e vi chiedo di avere fiducia nelle istituzioni e nelle nuove organizzazioni. Il cambiamento è sempre una sfida, ma insieme possiamo fare in modo che sia positivo e proficuo per tutti”. A dirlo è la Preside prof. Maria Annunziata Moschella.

“Vorrei ringraziare il RUP arch. Alfonso Landi, i progettisti ingegneri Giovanni Postiglione, Bruno Giordano e Luca Ceruso, i tecnici comunali arch. Michele De Chiara e ing. Maurizio e Simone. Un grazie particolare all’impresa che ha lavorato con grande dedizione, anche durante Ferragosto, per completare i lavori. E un ringraziamento sentito va alla dirigente. Il futuro è negli occhi dei nostri bimbi e lavorare per fornire loro un ambiente solare, luminoso e sicuro per noi è motivo di grande orgoglio e senso di responsabilità” - conclude la Sindaca Petta-.