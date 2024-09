Scafati, fango in Corso Trieste dopo il maltempo: "Situazione intollerabile" Duro affondo del coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Mario Santocchio

"Corso Trieste, una delle zone nevralgiche di Scafati, si presenta da ieri in condizioni di degrado che non possono essere ignorate. A fare notizia non è l'ennesimo allagamento causato dal maltempo, ma un problema ben più grave e persistente: la mancata manutenzione delle caditoie e dei tombini, che stanno trasformando le strade in vere e proprie trappole per i cittadini". Lo denuncia in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Mario Santocchio.

"Nonostante gli annunci di periodiche operazioni di pulizia, la situazione è sotto gli occhi di tutti: fanghiglia, rifiuti e, peggio ancora, un odore insopportabile che rende invivibile una delle arterie principali della città. I cittadini, esasperati, si chiedono se questi interventi vengano realmente effettuati o se restino solo promesse da social media".



Una situazione che ha mandato su tutte le furie Mario Santocchio: "Ci troviamo di fronte a una situazione intollerabile. Corso Trieste è sommerso non solo dal fango, ma da una gestione approssimativa delle infrastrutture. È inaccettabile che si continui a parlare di pulizia delle caditoie e dei tombini quando la realtà che i cittadini vivono quotidianamente racconta un'altra storia - ha detto l'esponente di Fdi -. Vogliamo sapere: gli interventi programmati vengono davvero eseguiti o sono solo annunci per i post del sindaco? Non possiamo continuare a tollerare un tale degrado. Il Comune deve farsi carico della manutenzione stradale in maniera seria e puntuale, non limitandosi a promesse. I cittadini meritano strade sicure, pulite e vivibili, non fiumi di fango e sporcizia. Chiediamo un intervento immediato e soprattutto che venga fatto con serietà e continuità".