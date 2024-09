Pellezzano: al via i lavori all'edificio scolastico di via Fravita Consistono nell’adeguamento degli impianti termici e di riscaldamento

Al via, a partire da oggi, i lavori di efficientamento ed adeguamento energetico dell’edificio scolastico in via Fravita alla frazione Capezzano di Pellezzano, approvati con apposita delibera di Giunta Comunale num. 85 dello scorso 8 agosto.

L’intervento, finanziato con l’utilizzo del contributo di 90mila euro assegnati al Comune di Pellezzano attraverso l’attribuzione di fondi statali destinati ai Comuni nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico di edifici, verrà eseguito dalla ditta “Rescigno Costruzioni”, con sede in Bracigliano.

“I lavori oggetto di finanziamento – spiega il Sindaco Francesco Morra – consistono nell’adeguamento degli impianti termici e di riscaldamento, il rinnovamento della caldaia e dei relativi locali di alloggiamento della stessa”.

L’obiettivo, secondo le direttive indicate dai competenti organismi statali, è rendere gli edifici pubblici adibiti a scuole del primo e secondo ciclo di istruzione innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi, con interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico e sostituzione edilizia.

“L’edilizia scolastica – ha sottolineato il Sindaco Morra - costituisce una priorità assoluta non solo per garantire la sicurezza degli edifici scolastici, ma anche per assicurare una reale ed effettiva fruibilità degli ambienti didattici, essi stessi risorse educative che contribuiscono alla crescita dei giovani. L’intervento di efficientamento ed adeguamento energetico dell’istituto scolastico di via Fravita andrà a migliorare le condizioni di sicurezza e di efficienza energetica dell’edificio, consentendo di consegnare alla popolazione studentesca ambienti più efficienti all’interno dei quali poter svolgere tutte le attività di formazione didattica”.

“Sento il dovere di ringraziare – ha poi aggiunto il Primo Cittadino – l’ingegnere Luca Ceruso, nella veste di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza e il rup architetto Alfonso Landi, la cui attenzione e sensibilità per gli interventi che riguardano la messa in sicurezza di edifici pubblici, in particolare le scuole, sono sempre massime al fine di offrire un servizio di eccellente livello”.

La conclusione dei lavori è prevista per il prossimo 7 gennaio 2025.