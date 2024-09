Referendum sull’Autonomia Differenziata: quasi 700 firme a Castel San Giorgio Notevole successo ottenuto nella campagna di sensibilizzazione

Il circolo Pd di Castel San Giorgio è orgoglioso di annunciare il notevole successo ottenuto nella campagna di sensibilizzazione e raccolta firme contro la Legge sull'Autonomia Differenziata, votata dalle destre. Da oltre un anno, il Circolo promuove discussioni e iniziative su questo tema cruciale, culminate nell'istituzione, lo scorso agosto, di un Comitato a sostegno del referendum abrogativo.



In meno di un mese, grazie alla presenza capillare sul territorio comunale, il comitato ha raccolto quasi 700 firme, dimostrando l'impegno e la partecipazione attiva della comunità di Castel San Giorgio. Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro congiunto dei membri della Segreteria e del Direttivo del PD, insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, di Avs e delle associazioni Libera e Legambiente.



Apprezzata la presenza ai banchetti del dottore Giuseppe Alfano, unico esponente tra i tesserati Pd in amministrazione comunale ad essere accanto ai componenti del circolo per la raccolta firme.



È motivo di grande orgoglio notare che Castel San Giorgio si è affermato come uno dei comuni della provincia di Salerno con il maggior numero di adesioni alla proposta referendaria, in rapporto al numero di abitanti.



In conclusione, il circolo Pd rinnova l'invito al Sindaco e a tutti i Consiglieri Comunali a promuovere una discussione ampia e partecipata al Consiglio Comunale su un tema così rilevante per il futuro della nostra comunità. L'auspicio è che il consiglio comunale possa deliberare la richiesta di revoca della legge Calderoli, seguendo l'esempio di numerosi comuni della Campania e dell'intero Paese.