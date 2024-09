Mercato San Severino, nuove reti fognarie ad Acquarola e Sant'Eustachio Il sindaco Somma: "Migliora la qualità della vita per i cittadini"

Prosegue con due nuovi interventi il lavoro di tutela dell’ambiente, di risanamento ed ammodernamento dei sottoservizi idrici e fognari sul territorio di Mercato San Severino. Nell’ambito del Grande Progetto di Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno, a valere sui fondi FSC 21-27, il progetto, approvato dall’EIC (Ente Idrico Campano) e finanziato dalla Provincia di Salerno, prevede la realizzazione della rete fognaria in via Cupitella di Coscia, alla frazione Acquarola, ed in via Carcara, in località Sant’Eustachio.

«L’impegno nell’assicurare una migliore qualità della vita ed una concreta tutela dell’ambiente attraverso due nuovi interventi che vanno a contribuire all’azione di disinquinamento del fiume Sarno aggiunge un altro tassello - sottolinea il sindaco Antonio Somma - che si allinea all’intervento di efficientamento del depuratore di Costa ed ai lavori di estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione già eseguiti alla rete fognaria in altri punti del territorio e finalizzati a ridurre gli allagamenti in caso di forti piogge».