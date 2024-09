Scafati, sos sicurezza in via Velleca: "Istituire subito il senso unico" Appello all'assessore Matrone da parte del coordinatore di Fratelli d'Italia, Santocchio

A Scafati la sicurezza stradale in via Velleca torna al centro delle richieste dei residenti, che da tempo sollecitano un intervento urgente per trasformare la strada in un senso unico, con ingresso dalla sola via Domenico Catalano. La necessità di una soluzione è stata evidenziata non solo dai cittadini, ma anche dal dirigente scolastico del liceo Caccioppoli, che ha espresso preoccupazione per gli studenti che percorrono quotidianamente la via tra auto parcheggiate e rifiuti abbandonati.

Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Scafati, si unisce all’appello e sollecita un intervento immediato dell’assessore comunale per la Sicurezza stradale, Angelo Matrone.

“La situazione in via Velleca è ormai insostenibile,” ha dichiarato Santocchio. “La strada è molto stretta e la sosta selvaggia crea enormi disagi non solo per la viabilità, ma anche per la pulizia della strada e la sicurezza dei pedoni, in particolare degli studenti del vicino liceo Caccioppoli, che sono costretti a camminare tra le auto e i rifiuti in assenza di marciapiedi”. Santocchio ha inoltre sottolineato il rischio per i mezzi di soccorso, che in più occasioni hanno avuto difficoltà a transitare: “Non è accettabile che un mezzo di soccorso, come un’ambulanza, trovi difficoltà nel passaggio in una strada urbana. Questo è già successo e potrebbe succedere di nuovo, con gravi conseguenze”.

L’appello è quindi rivolto all’assessore Matrone: “Sappiamo che l’assessore ha dimostrato grande attenzione verso la sicurezza stradale e siamo fiduciosi che possa intervenire prontamente. L’istituzione del senso unico di marcia è una misura necessaria e urgente per risolvere la problematica. Auspichiamo una soluzione rapida per garantire la sicurezza di tutti,” ha concluso Santocchio.