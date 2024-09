Castel San Giorgio: 21 settembre giornata di screening gratuito della Memoria Promuovere iniziative dedicate per la diffusione delle informazioni sulla malattia di Alzheimer

«Il 21 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, il Comune di Castel San Giorgio in collaborazione con la Asl Salerno, il CDCD del Distretto Sanitario 60 e l'associazione Asso. Med. da tempo ha avviato sul territorio una operazione capillare di screening per raggiungere quanti più cittadini possibili-ha detto il sindaco Paola Lanzara -.

Un grazie al Direttore Generale della ASL Salerno Mario Iervolino, ai responsabili del Distretto 60, i dott. Roberto Coletta e Arturo Ugga, al responsabile del CDCD dr. Giovanni Rea, al coordinatore infermieristico Gerardo Minichino e a tutta l'equipe, al presidente del consiglio comunale dr. Michele Fasolino delegato alle Politiche Sanitarie, alla consigliera Gilda Tranzillo ed al centro medico Asso. Med. che ancora una volta mette a disposizione i suoi locali per attività di prevenzione e sensibilizzazione.

ll nostro obiettivo- ha continuato Paola Lanzara - in linea con quelle che sono le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è quello di promuovere iniziative dedicate alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla malattia di Alzheimer che è la più comune forma di demenza. Anche se non possiamo ancora combatterla, possiamo individuarla in anticipo e prevenirla con corretti stili di vita».

Per prenotazioni ed informazioni telefonare allo 081-952479 oppure rivolgersi direttamente alla segreteria del Centro medico. Lo screening sarà effettuato dalle 9.00 alle 13.00 .