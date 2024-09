Giffoni Sei Casali: mille euro per ogni bambino nato E' l'iniziativa del comune per incentivare la natalità

Mille euro per ogni bambino nato, è l'iniziativa del comune di Giffoni Sei Casali. Si terrà giovedì 19 settembre, alle ore 18, presso l’aula consiliare la cerimonia di consegna del bonus “Benvenuto, neonato”, una misura che prevede l’erogazione di un contributo economico una tantum ai bambini nati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023, così come stabilito nella delibera di Consiglio comunale numero 48 del 19/12/2024.

Incentivare la natalità e contribuire alle spese per ogni figlio nato o minore adottato: questo l’obiettivo dell'iniziativa fortemente voluta dal Sindaco, Francesco Munno.

Si tratta di una forma di saluto e augurio che il Comune di Giffoni Sei Casali rivolge ai nuovi nati. Ogni bambino riceverà dunque 1000 euro.

“Il tema della natalità, - affermano il Primo Cittadino, Francesco Munno e l’Assessore alle Politiche Sociali, Angelina Di Muro, - è diventato cruciale, per cui è necessario e doveroso che ogni amministrazione intraprenda iniziative e intervenga con misure efficaci per una nuova primavera demografica. Questa Amministrazione si è dimostrata sensibile alla problematica e ha inteso favorire la genitorialità con l’adozione di misure che possano sostenere tutte le famiglie, anche quelle adottive. Certamente non sarà un bonus una tantum a risolvere il problema, non abbiamo tale pretesa, ma è importante che i nostri concittadini che affrontano la genitorialità sentano la vicinanza e il sostegno dell’Amministrazione in un momento così bello ma allo stesso tempo così impegnativo della loro vita”.

L’incentivo alla natalità è stato confermato anche per le nascite del 2024.