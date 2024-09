Emergenza allagamenti a Scafati, Santocchio: "Serve una risposta concreta" "L'amministrazione deve affrontare adeguatamente il problema"



Scafati si prepara ad affrontare un inverno difficile, segnato dalle parole del sindaco che, con un tono di rassegnazione, ha preannunciato scenari preoccupanti legati agli allagamenti in città. La situazione, che ha destato forte perplessità tra i cittadini, appare come una resa anticipata e ha suscitato la reazione di Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia.



"Le dichiarazioni del sindaco lasciano intendere che non ci sia la volontà di affrontare adeguatamente il problema. Capisco che la competenza regionale abbia un peso rilevante, ma ciò non può diventare un alibi per non intervenire a livello comunale. Siamo tutti consapevoli delle criticità, ma è inaccettabile rimanere inermi di fronte alle prospettive di disagi importanti durante le piogge", ha detto.



Santocchio ha inoltre sottolineato l'importanza della prevenzione: "Conoscere in anticipo i problemi non deve essere un modo per lavarsene le mani, ma uno stimolo per agire. L'amministrazione comunale deve potenziare la Protezione civile, dotandola di mezzi e risorse adeguate, come sacchi di sabbia, pompe idrovore e transenne. Dobbiamo essere pronti ad affrontare ogni eventualità, limitando i danni che colpiranno le zone più vulnerabili", ha sottolineato.



Non manca anche un monitoraggio sull'uso delle risorse economiche: "Spendiamo mezzo milione di euro l'anno per concerti di un'ora. Bene, se c'è la capacità di trovare fondi per eventi effimeri, ci aspettiamo la stessa solerzia per causa che riguardano la sicurezza e il benessere dei cittadini. È ora che il Comune faccia la sua parte, senza scaricare la responsabilità solo sugli altri enti", ha concluso.



Fratelli d'Italia, attraverso la voce del suo coordinatore, invita quindi il sindaco e l'amministrazione comunale di Scafati ad una presa di posizione più ferma ea un'azione concreta per affrontare un problema che non può più essere ignorat