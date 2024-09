Accordo Governo - Regione, Bracigliano: "Amministrazione attenta ai fondi" Gruppo Radici: "Il nostro Ente presenti progetti meritevoli"

Il recente Accordo per la concessione dei Fondi di Coesione e Sviluppo siglato dal Governo Centrale e dalla Regione Campania, nella persona del Governatore Vincenzo De Luca, è stato accolto con grande favore da tutti i Comuni che insistono sul territorio regionale.

La sottoscrizione tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente della Campania De Luca, ha permesso lo sblocco di un importo pari a 3.478 milioni di euro per investimenti strategici per cittadini e imprese del territorio, suddivisi tra FSC 2021-2027 e Fondi di rotazione. Un trasferimento di risorse a lungo atteso e che, finalmente, si è concretizzato offrendo la possibilità ai destinatari di utilizzare questi soldi pubblici per il rilancio dei propri territori di appartenenza.

“Come è ovvio – sostengono i Consiglieri del Gruppo “Radici” di Bracigliano – anche il nostro Gruppo ha accolto con grande favore la firma di questo Accordo. Auspichiamo che il nostro Ente, attraverso i competenti uffici istituzionali, possa presentare progetti meritevoli di ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione degli interventi. Quindi, chiediamo, alla maggioranza di governo massima attenzione su questo fronte, dal quale il nostro territorio può ottenere benefici estesi all’intera popolazione”.

Come affermato dai principali interlocutori, si tratta di interventi che andranno ad incidere profondamento sul tessuto socio-economico dei cittadini campani, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita ed imprimere un’accelerazione nel percorso di crescita e sviluppo dei singoli Comuni, chiamati ad investire in strutture sportive, iniziative culturali e servizi in favore della cittadinanza.