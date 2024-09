Baronissi, il sindaco: "Bene la partenza di "Unisa Night" "Il nuovo servizio di trasporto notturno per i giovani della Valle dell’Irno"

A partire dal 4 ottobre torna e si stabilizza per tutto l’anno “Unisa Night”, il servizio di trasporto notturno pensato per gli studenti universitari fuori sede e i giovani dei Comuni della Valle dell’Irno e della Città di Salerno. Un’iniziativa promossa dalla Regione Campania e realizzata in collaborazione con BusItalia e Università di Salerno, che consentirà ai giovani di spostarsi verso il centro di Salerno durante i weekend e di fare ritorno in sicurezza anche a notte fonda. L’orario del servizio, attivo di venerdì, sabato e domenica, sarà dalle 20:30 alle 03:00. La tratta coprirà i Comuni di Mercato San Severino, Fisciano, Baronissi, Pellezzano e Salerno, con fermate strategiche sia nel centro cittadino sia nella zona orientale. Questo progetto non si limita a rispondere alle esigenze di svago degli studenti universitari, ma si rivolge a tutti i giovani del territorio, favorendo una mobilità sicura e sostenibile, riducendo l’uso di mezzi privati nelle ore notturne e alleggerendo le preoccupazioni delle famiglie.

“L’attivazione del servizio ‘Unisa Night’ è un segnale forte di attenzione alle esigenze dei nostri giovani e delle loro famiglie. Durante i fine settimana, molti studenti universitari e giovani della Valle dell’Irno hanno bisogno di momenti di aggregazione, di svago, ma è fondamentale che possano farlo in sicurezza. Grazie a questo servizio, saranno in grado di raggiungere il centro di Salerno e, soprattutto, di tornare a casa senza il rischio di dover utilizzare mezzi privati come auto o scooter, spesso fonte di preoccupazione per le famiglie. L’obiettivo non è solo quello di garantire un trasporto sicuro, ma anche di sostenere il diritto allo studio e la qualità della vita degli studenti, in linea con l’idea di un’Università sempre più internazionale e attenta alle necessità degli studenti fuori sede. Inoltre, il servizio rappresenta un importante supporto per le famiglie, che non saranno più costrette a spostarsi fino a Salerno per recuperare i propri figli a tarda notte. ‘Unisa Night’ testimonia l’attenzione dell’Amministrazione regionale verso la sicurezza dei giovani, ma anche verso l’equilibrio tra studio, tempo libero e benessere.” A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta a margine della presentazione del progetto, svoltasi presso la Provincia di Salerno.

“La Regione Campania, promotrice del progetto, conferma il suo impegno a favore dei giovani e delle loro famiglie con un servizio che non solo garantisce inclusività e diritto allo studio, favorendo la connessione tra università e città, contro ogni forma di isolamento. ‘Unisa Night’ è un esempio concreto di come il sostegno delle istituzioni possa incidere positivamente sulla vita quotidiana degli studenti universitari e dei giovani del territorio, facilitando il loro accesso a momenti di svago e promuovendo la sicurezza stradale”. Continua Anna Petta

“La novità di quest’anno è l’estensione del collegamento anche alla zona orientale di Salerno. Questo servizio rappresenta una risposta concreta alle esigenze del nostro territorio, che vuole essere sempre più dinamico. È il frutto di un dialogo continuo tra Regione Campania e istituzioni locali. Ringrazio in particolare l’Onorevole Piero De Luca, il Presidente della Commissione Trasporti del Consiglio Regionale, Luca Cascone, e il Consigliere provinciale con delega alla cultura, Francesco Morra, per il loro impegno costante.” - afferma -.

Trasporto pubblico che si rafforzerà con il collegamento ferroviario, come evidenziato anche dal Presidente Cascone, con i nuovi lavori previsti da gennaio 2025 per la metropolitana, che partirà dallo Stadio Arechi per arrivare nella Valle dell'Irno e dall'aeroporto a Baronissi.

«Il nuovo progetto che si svilupperà nel 2025 per la nuova rete metropolitana sarà determinante per lo sviluppo di Baronissi, in particolare per il lancio di Città della Medicina. Assicurare la mobilità è determinante nella nuova visione strategica della città di Baronissi, che si apre ai grandi scenari internazionali. Viviamo una fase di grande dinamismo, proiettati ad obiettivi di crescita: non vogliamo solo permettere ai nostri giovani talenti di esprimere il proprio potenziale nella propria terra, ma desideriamo attrarre le migliori intelligenze, creando occupazione e sviluppo con un impatto positivo per tutta la comunità e i cittadini. Baronissi assumerà, sempre più, il ruolo di hub dell’innovazione e i trasporti saranno uno degli elementi cardine di questa grande pianificazione», conclude il Sindaco Anna Petta.