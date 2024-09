Castel San Giorgio: in sicurezza la collina che sovrasta Villa Calvanese "Nuovi servizi ed infrastrutture per la città"

L'amministrazione Lanzara mette in campo una nuova progettualità per mettere in sicurezza la collina che sovrasta Villa Calvanese e, nel contempo, creare nuovi servizi ed infrastrutture per la città.

«Alle parole, come amministrazione comunale, abbiamo sempre preferito i fatti-ha affermato il sindaco Paola Lanzara nel supervisionare il nuovo progetto -.

La nostra banca progetti si arricchisce, da oggi, di una nuova sfida che mira, in primis, alla messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico della collina e delle aree circostanti la Villa, e che ci consentirà, nello stesso tempo, di avere anche un'area parcheggio ed un'area a verde pubblico attrezzato con servizi alle famiglie, ai bambini e agli anziani.

Il progetto in fase di ultimazione e che abbiamo esaminato con l'assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto, con l'assessore alla Cultura e Politiche Sociali Antonia Alfano, con i tecnici comunali arch. Carmine Russo e arch. Antonella Mellini e con il redattore, l'arch.Alfonso Cimirro, prevede la realizzazione di un'area, adiacente a villa Calvanese, adibita a verde pubblico attrezzato con un parcheggio coperto per circa 100 vetture.

L'intera zona è progettata per essere utilizzata da cittadini di tutte le età ed in qualsiasi periodo dell'anno. Sono previste aree per bambini, per ragazzi, adulti e persone anziane, sia all'aperto che al chiuso. Prevista la realizzazione di rampe, con pendenza adeguata, per rendere ogni area accessibile anche a persone con ridotte capacità motorie. Previste aree fitness con attrezzi sportivi, aree gioco per bambini, aree ristoro ed un'arena per eventi e spettacoli.

La nostra idea di futuro è questa - ha continuato il sindaco di Castel San Giorgio.

Oggi ci godiamo una struttura bella e ricca di fascino qual è Villa Calvanese, ma in un prossimo futuro, abbiamo immaginato, nell'ambito della messa in sicurezza idrogeologica del versante collinare che sovrasta il complesso vanvitelliano, una nuova area a servizio del territorio,in modo da rendere ancora più fruibile la Villa, realizzando anche nuove infrastrutture per la nostra città»-ha concluso Paola Lanzara.