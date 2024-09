Roccapiemonte, fuochi non autorizzati: sanzionati diversi cittadini Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 15 ottobre: le disposizioni

A seguito di una serie di accurati controlli del territorio e di segnalazioni giunte da cittadini, in ossequio all’ordinanza sindacale numero14 dell’11 giugno 2024 relativamente all’accensione di fuochi non autorizzati, il comandante della Polizia Locale di Roccapiemonte, Felice Mollo, il sindaco Carmine Pagano ed il vicesindaco con delega alla Polizia Municipale, Roberto Fabbricatore, hanno comunicato che sono state elevate svariate sanzioni nei confronti di trasgressori.

“Verifiche, controlli ed accertamenti hanno portato i nostri vigili guidati dal comandante Mollo a intercettare i responsabili di accensione di fuochi che, specie d’estate con temperature molto elevate ad ogni ora della giornata, hanno reso irrespirabile l’aria in alcune zone della nostra città. I responsabili pensavano di averla fatta franca ed invece grazie ai rilievi, alle segnalazioni, alcuni sono stati colti perfino in flagrante. I miei complimenti al nostro comando e a tutti gli agenti, con la speranza che in futuro non capitino più cose del genere”, ha dichiarato il sindaco Carmine Pagano.

L’ordinanza sindacale rimarrà in vigore fino al prossimo 15 ottobre e rammenta ai frontisti di strade di provvedere ad un’accurata pulizia dei terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco, per una fascia non inferiore a 20 metri dalla strada; fa divieto assoluto di accendere fuochi ad una distanza minore di 100 metri dall’abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da qualsiasi deposito di materiale facilmente infiammabile o combustibile; ricorda che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche; e che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115 o alla stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio (tel. 081/951005) a al comando della Polizia Municipale di Roccapiemonte (tel. 081/2131278) o all'Arma dei Carabinieri (tel. 112 - attivo h/24).