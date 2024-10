San Marzano sul Sarno: domande per contributo agli inquilini morosi incolpevoli Le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre prossimo

Anche il Comune di San Marzano sul Sarno avrà particolare cura per gli inquilini morosi incolpevoli che risiedono nel territorio cittadino. A comunicarlo sono stati il sindaco, Andrea Annunziata, l’assessore con delega alle Politiche sociali, Colomba Farina, e l’intera giunta comunale.



In osservanza delle linee guida regionali in materia di sostegno alla locazione, le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre prossimo attraverso posta elettronica certificata o consegnando la documentazione a mano presso gli uffici preposti del Comune.



Potranno effettuare richiesta quei soggetti in particolare difficoltà a causa della perdita del lavoro per licenziamento, i lavoratori che hanno subito significative riduzioni nell’orario di lavoro, i lavoratori in cassa integrazione, o coloro che sono stati coinvolti in infortuni o siano stati colpiti da malattia grave.



Le modalità di accesso e presentazione della richiesta sono specificati nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di San Marzano sul Sarno.



“Questo è un ulteriore aiuto che offriamo ai nostri concittadini che purtroppo vivono situazioni di particolare disagio - ha detto l’assessore alle Politiche sociali, Colomba Farina - e ci impegneremo per far sì che l’aiuto possa essere quanto più concreto possibile”.