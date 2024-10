Cetara, approvato il bilancio di previsione: più risorse per la manutenzione Incrementati anche i servizi per le fasce deboli della popolazione

Nessun aumento tributario ed importanti investimenti per la cura del territorio ed in favore delle fasce deboli. Sono questi i punti salienti del bilancio di previsione approvato ieri dalla giunta comunale di Cetara che, in anticipo rispetto alla scadenza di legge, ha condotto in porto un importante risultato garantendo al contempo la piena operatività agli uffici.

«Anche questa volta abbiamo deciso di non tagliare alcun servizio e soprattutto di evitare di mettere le mani nelle tasche dei cittadini - dice il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica -. Se ciò è avvenuto si deve all’azione amministrativa e alle solide basi su cui si fonda il bilancio di previsione del nostro comune. Abbiamo provveduto ad appostare risorse importanti per la manutenzione del territorio confermando poi agevolazioni e misure di sostegno in favore delle fasce più deboli, confermando o accrescendo al tempo stesso gli stanziamenti in favore dei numerosi interventi non solo in materia di Politiche Sociali che godrà di un particolare efficientamento anche grazie all’entrata in servizio, nei prossimi mesi, dell’azienda consortile».

