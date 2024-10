Mercato San Severino sostiene Pompei Capitale della Cultura Sinergia tra le due città campane che saranno insieme alla TTG Travel Experience di Rimini

Anche Mercato San Severino fa rete con Pompei a sostegno della sua candidatura a Capitale della Cultura. Lo ha fatto qualche giorno fa, deliberando in Giunta la condivisione e l’appoggio istituzionale all’iter propedeutico alla possibile designazione in favore della città degli scavi da parte del Ministero.

«Fare rete con la destinazione turistica tra le più visitate al mondo può rappresentare per Mercato San Severino un’opportunità unica ed irripetibile per promuovere il proprio patrimonio storico e culturale - spiega il vice sindaco con delega alla Cultura e Turismo, Enza Cavaliere - nella ricca ed affascinante programmazione prevista in caso di successo della candidatura di Pompei, sono previste, infatti, tappe ed iniziative in tutte le città partner tra le quali anche la nostra».

L’interazione tra Mercato San Severino e Pompei, nelle more della scelta del Ministero sulla candidatura, sarà in ogni caso concreta e visibile sin da subito, dal 9 all’11 ottobre, in occasione della 61ma edizione del TTG Travel Experience di Rimini: «il brand Mercato San Severino sarà presente all’interno dello stand della città degli scavi con un video di promozione turistica che ripercorre la storia e la ricchezza del suo patrimonio artistico ed architettonico a partire dal Castello».

Sempre in tema di promozione turistica integrata, è attivo da qualche giorno l’avviso pubblico esplorativo che dà la possibilità agli operatori economici del settore turistico-culturale di aderire all’app denominata SmartLand@Pompei.

«Si tratta di una piattaforma digitale sviluppata per valorizzare i territori e promuovere in modo coordinato le offerte turistiche (culturali, religiose, naturalistiche, enogastronomiche) - spiega Enza Cavaliere - partendo da Pompei anche il nostro territorio ha l’opportunità di farsi vedere e conoscere attivando un indotto economico importante per chi opera nell’hospitality, nella ristorazione, nel food, nell’intrattenimento, etc.». L’applicazione opera attraverso un portale informativo pubblico e una versione mobile (già disponibile gratuitamente sugli store per dispositivi Android ed iOS) che consentiranno all’utente di avere a disposizione percorsi tematici costituiti da punti d’interesse, appositamente combinati per promuovere il territorio.

Ad ogni visita degli utenti sarà associato un sistema di crediti e premialità, resi disponibili dagli operatori economici che partecipano all’iniziativa dopo aver aderito al bando pubblico. L'operatore economico che aderisce alla piattaforma attraverso l'avviso pubblicato, offre una serie di agevolazioni/sconti all'utente che ha accumulato una determinata quantità di crediti. L'utente può riscuotere i crediti utilizzando la promozione associata al punto di interesse (attività commerciali, ristorante, bar, albergo, ecc.).