Turismo, grande successo per Vietri sul Mare alla TTG di Rimini La città della Costiera ha messo in vetrina le sue bellezze

Anche quest'anno il Comune di Vietri sul Mare è stata protagonista al TTG Travel Experience di Rimini, la Fiera Internazionale del Turismo in programma dal 9 all’11 ottobre 2024, in partnership con il Comune di Salerno con lo stand al padiglione C7, nelle immediate vicinanze dell’area della Regione Campania. Una presenza fortemente voluta dal sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone per la promozione del territorio ad una delle fiere di settore più importanti. A rappresentare a Rimini l’amministrazione vietrese c’erano l’assessore alla cultura ed alla ceramica Daniele Benincasa ed il consigliere con delega al turismo Vittorio Mendozzi.

E proprio Vittorio Mendozzi è stato è stato tra i relatori della conferenza tenutasi presso lo stand della Regione Campania sul tema “Salerno - Vietri sul Mare: un volo tra le bellezze. Vie del mare, eventi, cultura, Luci d'Artista: il turismo tutto l'anno tra il Cilento e la Costa d'Amalfi” che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell'assessore al turismo della Regione Campania Felice Casucci, dell'assessore al turismo del Comune di Salerno Alessandro Ferrara e del consigliere delegato al turismo della Provincia di Salerno Pasquale Sorrentino. Il confronto è stata l’occasione per fare il punto sulla stagione estiva appena conclusasi ma anche per delineare le strategie del futuro, in considerazione del ruolo fondamentare dell’aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi”.

Enorme è stato il successo di presenze presso lo stand di Vietri sul Mare in partnership con Salerno. Al centro dell’attenzione sono stati i prodotti dell’eccellenza enogastronomica salernitana che hanno riscosso l’inevitabile favore delle tante persone che hanno visitato lo spazio espositivo.

Protagonisti assoluti gli chef dell’Associazione Ristoratori di Vietri sul Mare che hanno deliziato tutti, provocando un vero e proprio ingorgo di gente che attendeva di provare le loro delizie preparate al momento. Ad affascinare l’avventore presso lo stand anche l’abilità manuale del ceramista Tiziano Massimino.

Sul fronte dello sviluppo turistico di Vietri sul Mare il consigliere delegato Vittorio Mendozzi ha tenuto una serie di incontri per intrecciare nuovi e promettenti rapporti per considerare l’avvio di nuovi flussi turistici con il Centro America e con il Medio Oriente.

Un bilancio, quello della presenza di Vietri sul Mare al TTG, che si delinea decisamente positivo, in prospettiva anche di ulteriori azioni per la promozione del territorio.