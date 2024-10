Numeri civici assenti a Sarno, Sirica: "Il Comune corra subito ai ripari" "Ci sono difficoltà anche per i servizi di emergenza nell’individuare rapidamente le abitazioni"

“È inaccettabile che in alcune aree della nostra città i numeri civici siano assenti o poco visibili”. Lo denuncia il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Enrico Sirica che ha chiesto l'intervento dell'Amministrazione comunale. “La mancanza di una corretta numerazione crea tante problematiche ai cittadini, talvolta mettendo a rischio anche la sicurezza degli stessi, creando difficoltà anche ai servizi di emergenza nell’individuare rapidamente le abitazioni in caso di necessità, nonché tante altre incombenze”, ha detto Sirica. “Dunque invitiamo l’amministrazione comunale a provvedere con la massima celerità ad una corretta e sequenziale numerazione civica nel rispetto dell’articolo 10 della legge numero 1228 del 1954, in quanto è fondamentale che ogni cittadino possa vedersi non solo facilmente recapitare la corrispondenza presso la propria abitazione ma in tal modo anche i servizi pubblici e/o privati possano operare senza ostacoli e difficoltà”.



Sirica ha anche esortato i propri concittadini ad una più fattiva partecipazione attiva nel processo di miglioramento della numerazione civica: “è opportuno che tutti i cittadini provvedano a segnalare le problematiche riscontrate nelle loro zone, in quanto solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo ci si può impegnare per una Sarno più ordinata e sicura”.