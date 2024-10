Torna dolcetto o scherzetto con il sindaco a Pontecagnano Faiano Il primo cittadino ha deciso di dispensare caramelle ai giovani cittadini

Torna Dolcetto o scherzetto con il Sindaco a Pontecagnano Faiano.

Dopo l’incredibile successo dell’edizione 2023, il Primo Cittadino ha deciso di dispensare caramelle ai giovani cittadini anche quest’anno, aprendo le porte del Municipio ed invitando la comunità ad assistere a spettacoli e magie in tema con il giorno più pauroso dell’anno.

L’iniziativa, che si svolgerà come da tradizione il 31 ottobre, avrà inizio alle ore 18:30 e per tre ore, dunque fino alle 21:30, consentirà a grandi e piccini di essere catapultati nel mondo delle streghe, dei fantasmi e di tutti i personaggi tipici di questa festa.

“Non potevamo che considerare il grande successo del 31 ottobre 2023 e per questo ci siamo riorganizzati per una festa spiritosa, dinamica, che portasse le famiglie in un luogo simbolo di Pontecagnano Faiano: il nostro Comune. Siamo certi di riproporre la stessa atmosfera e di regalare ad adulti e bambini qualche ora di spensieratezza, di unione, di gioia condivisa”, ha affermato il Consigliere con delega agli Eventi Vittorio Marino.

“Riapriamo le porte della Casa Comunale in un clima gioioso e di gioco. Da un lato ci divertiamo con gonfiabili e show, dall’altro avviciniamo i giovani alla sede istituzionale, ai suoi spazi, alle persone che la abitano. Sono felice che lo scorso anno la popolazione abbia apprezzato ed anche questa volta faremo lo stesso, creando un piccolo villaggio in un punto centrale della città”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.