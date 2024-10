Caos lampade votive a Scafati, Santocchio: "Il servizio resta inefficiente" Appello all'Amministrazione comunale e all'Acse

A Scafati monta il malcontento per la gestione delle lampade votive cimiteriali, proprio a ridosso della commemorazione dei defunti. Diverse segnalazioni di cittadini riportano lunghe attese e file di persone in attesa di poter accedere al servizio. “I cittadini di Scafati non meritano questo disservizio, specialmente per una questione così delicata e sentita come la commemorazione dei propri cari defunti. È vergognoso che, ogni anno, il problema si ripresenti e che non si prenda mai alcun provvedimento per migliorare la situazione. Ho valutato personalmente una disorganizzazione mai vista. Si sono raddoppiati i costi della gestione a carico dei cittadini, tra Consiglio d'Amministrazione e direttore, per avere questi risultati? Un'amministrazione comunale attenta deve garantire un servizio puntuale e rispettoso, specialmente nei periodi dell'anno come questo, dove il bisogno di raccolta e rispetto comunale è più sentito. È doveroso che l'Acse e Comune prendano immediati provvedimenti per risolvere queste criticità”.



“Come Fratelli d'Italia - rilancia Santocchio - chiediamo una riorganizzazione concreta e immediata di questo servizio. Non si può ogni anno ripresentare lo stesso disordine, è necessario rispetto verso i cittadini ed i loro cari”.