Baronissi, completato il primo lotto di restyling del cimitero comunale L'opera proseguirà nel 2025 con la ristrutturazione del secondo lotto

L’Amministrazione Comunale di Baronissi annuncia la conclusione del primo lotto di interventi per il restyling del Cimitero Comunale. In prossimità della ricorrenza del 2 novembre, dedicata al ricordo dei Defunti, questa prima fase di lavori rappresenta un’importante tappa in un progetto di ampio respiro, articolato su tre anni e finanziato con specifici stanziamenti di bilancio, volto a restituire al cimitero comunale sicurezza, decoro e funzionalità.

Il primo lotto di interventi, eseguito nell’annualità 2024, ha permesso di rispondere a problematiche di carattere strutturale e di usura grazie alla manutenzione straordinaria della cappella, dei muri interni e di una parte dei muri esterni del cimitero. Questi interventi si sono resi necessari a seguito di rilevazioni sullo stato di conservazione del complesso, che hanno evidenziato un progressivo ammaloramento delle superfici murarie e delle strutture interne. Il ripristino di tali aree contribuirà a garantire una maggiore sicurezza e un ambiente più rispettoso della memoria e del raccoglimento.

“La cura del nostro cimitero non è solo una questione tecnica, ma anche un atto di rispetto verso i nostri cari e verso la comunità di Baronissi, che ha sempre dimostrato un forte legame affettivo con questi luoghi,” ha dichiarato la sindaca Anna Petta. “Siamo consapevoli dell’importanza di offrire ai cittadini un cimitero decoroso e sicuro, che risponda anche alle esigenze di coloro che vi si recano per ricordare le persone che hanno amato. L’Amministrazione si è dunque impegnata affinché i lavori fossero avviati e condotti con solerzia, per rendere subito evidente un miglioramento sostanziale.”

L’opera di restyling del cimitero comunale proseguirà nel 2025 con il secondo lotto, interamente finanziato attraverso fondi di bilancio dedicati. Durante questa fase verranno completati i lavori di restauro sui muri rimanenti e saranno realizzati interventi di impermeabilizzazione delle tombe, per risolvere problemi di infiltrazioni riscontrate negli ultimi anni. Inoltre, saranno eseguite manutenzioni nelle aree circostanti le fontane, per migliorare l’aspetto e la fruibilità di questi spazi simbolici e di raccoglimento.

“Con questa serie di interventi vogliamo offrire ai cittadini un luogo dignitoso, ordinato e sicuro, dove poter rendere omaggio ai propri cari in un contesto accogliente,” ha affermato l’assessore e vicesindaco Luca Galdi. “Il nostro impegno è costante e, dopo il completamento del secondo lotto, anche l’atteso ampliamento del cimitero sarà finalmente pronto per la cittadinanza. Un progetto che Baronissi attende da anni e che contribuirà a rendere questo spazio ancor più funzionale e adeguato.”

Il terzo e ultimo lotto, previsto per il 2026, rappresenterà la conclusione dell’intero progetto di riqualificazione. In questa fase, saranno perimetrate le aree circoscritte interne e saranno sistemati i vialetti, per agevolare il passaggio e garantire un accesso più sicuro ai visitatori, specialmente per coloro che necessitano di percorsi agevoli. Saranno inoltre sistemate le alberature, per un ambiente naturale che favorisca il raccoglimento e la serenità L’Amministrazione Comunale di Baronissi, con la conclusione di questo progetto entro il 2025, consegnerà alla comunità un cimitero rinnovato e ampliato. L’obiettivo è quello di dare risposta a un’esigenza collettiva, facendo del cimitero comunale un luogo di decoro e rispetto, a testimonianza del forte legame che unisce la città di Baronissi ai propri affetti e alle proprie tradizioni.