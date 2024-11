Strada bloccata dalle erbacce in via Pioppazze a Sarno, la denuncia di Sirica Il consigliere comunale prende le difese dei residenti

Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e consigliere comunale di Sarno, riporta le preoccupazioni dei residenti di via Pioppazze, nel rione delle palazzine popolari, circa le condizioni della strada di accesso all'area. I cittadini lamentano la scarsa manutenzione della vegetazione, che ha raggiunto un'altezza tale da rendere difficoltoso il passaggio e sollevare dubbi sul mancato intervento degli enti competenti.



"Mi sono giunte numerose segnalazioni dai residenti di via Pioppazze", spiega Sirica. "In questo periodo, la vegetazione è cresciuta al punto da coprire l'intera strada di accesso, creando disagi e limitando la sicurezza. Purtroppo, chi di competenza non è ancora intervenuto per provvedere al taglio oa interventi di manutenzione adeguati".



Sirica fa appello ai vertici dell'amministrazione comunale di Sarno affinché si intervenga rapidamente per risolvere la problematica. "È urgente che chi di dovere prenda atto di questa situazione e proceda quanto prima con le necessarie misure di pulizia e messa in sicurezza", conclude. "È nostro dovere portare all'attenzione questa problematica affinché possa essere risolta nel più breve tempo possibile, garantendo così una viabilità sicura e decorosa ai residenti".