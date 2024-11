Associazione Italiana Coltivatori alla presentazione di Italia Verde Scaglione: “Investire in agricoltura sostenibile per salvaguardare l’ambiente”

“Necessario continuare ad investire in agricoltura sostenibile per tutelare e salvaguardare l’ambiente”. Così il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Salerno, dell’Associazione Italiana Coltivatori, Donato Scaglione, ieri sera a Campagna, nell’ambito del convegno di presentazione dell’associazione nazionale ambientalista e di promozione sociale “Italia Verde, Ambiente e Futuro”. Evento organizzato dal patron di Italia Verde, il presidente Giorgio Rolando, che ha visto anche la presentazione di un progetto di educazione ambientale di creazione del primo orto botanico destinato alle scuole della cittadina campagnese, alla presenza oltre che dell’Associazione Italiana Coltivatori con il vicepresidente nazionale Donato Scaglione, di Uncem Campania, dell’Università degli Studi di Salerno, della Regione Campania, del Crea, del Cesit, dell’Ente Riserve regionale Foce Sele e Tanagro- Monti Eremita Marzano, dell' Nsc e della Federazione Nazionale Agricoltura. “Accogliamo con favore la nascita di Italia Verde- ha spiegato il presidente di AIC Salerno, Donato Scaglione. -La tutela dell’ambiente- ha detto-è una grande scommessa a cui tutti, ed in particolare gli agricoltori, sono chiamati a rispondere ogni giorno attraverso azioni e scelte. L’AIC è al fianco degli agricoltori e delle associazioni ambientaliste perché proprio gli agricoltori sono le prime sentinelle a tutela dell’ambiente, soprattutto nelle aree interne. L’obiettivo- ha aggiunto Scaglione- è continuare a diffondere la cultura dello sviluppo green attraverso la formazione e l’investimento nelle buone pratiche di agricoltura sostenibile che creano economia, lavoro e salvano il pianeta”.