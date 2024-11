Pellezzano, Emilio Aversano inserito nell'elenco dei Caduti di Guerra Il maresciallo è deceduto nel corso dell’ultimo conflitto mondiale

Questa mattina, nella sede del Dopo Lavoro-Bocciodromo “G. Garibaldi” della frazione Coperchia di Pellezzano si è tenuta una cerimonia commemorativa degli eroi di tutte le guerre, in onore del socio Emilio Aversano, già Maresciallo Capo della Marina Militare Italiana, deceduto nel corso dell’ultimo conflitto mondiale.

Per l’occasione, il suo nome è stato inserito in calce nell’Elenco dei Caduti, già presente nella lapide innalzata nel 1949, precisamente nello spazio all’epoca lasciato libero in quanto il militare era considerato ancora disperso.

“È stato un onore per me - ha dichiarato il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra - rappresentare il Comune di Pellezzano in una toccante ed emozionante cerimonia alla quale hanno partecipato i membri dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Gruppo di Salerno - e quelli dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria - sezione di Salerno”.

“Ringrazio - ha aggiunto il primo cittadino - per gli interventi nel corso della cerimonia, il presidente del Circolo Giovanni Santoriello e il parroco don Peppino Giordano, che ha impartito la solenne benedizione all’inserimento del nome di Emilio Aversano nell’elenco dei Caduti per onorarlo ed omaggiarlo per aver difeso la Patria arruolandosi nell’esercito italiano e prendendo parte alla seconda guerra mondiale”.

Nella circostanza, è stata elevata anche una preghiera affinché si possa porre fine a tutti i conflitti attualmente in atto, che provocano divisioni e tensioni internazionali.