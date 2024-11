Raccolti e donati oltre 4mila euro con la "Camminata in Rosa" a favore dell’Airc Evento organizzato dal Lions Club Capaccio Paestum Magna Graecia

Domenica 27 ottobre 2024 si è svolta a Capaccio Paestum la Camminata in Rosa, un evento benefico organizzato dal Lions Club Capaccio Paestum Magna Graecia, sotto la presidenza del Dott. Vincenzo Mallamaci, in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum e la community “Oltre lo Specchio”. La manifestazione, dedicata al sostegno della ricerca sul cancro, ha registrato un’ampia partecipazione, dimostrando ancora una volta l’importanza della solidarietà e dell’impegno collettivo nella lotta contro questa malattia.

Il corteo ha preso il via da Piazza Santini, con tantissimi partecipanti che, vestiti simbolicamente di rosa, hanno attraversato un percorso suggestivo che si è concluso nella splendida cornice dell’Area Archeologica di Paestum. L’iniziativa ha unito la bellezza del territorio con l’importanza del messaggio di prevenzione e sostegno alla ricerca scientifica.

Nei giorni scorsi, il Dott. Vincenzo Mallamaci ha consegnato ufficialmente i fondi raccolti durante l’evento: 4.618,22 euro destinati all’AIRC, un contributo prezioso per sostenere i progetti di ricerca sul cancro.

Il presidente Mallamaci ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile il successo della manifestazione: “Ringrazio tutti i Soci del Club Lions da me presieduto, l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum nella persona dell’Assessore alle Politiche Sociali Maria Rosaria Picariello, la Community Oltre lo Specchio presieduta da Teresa Giordano, la socia promotrice Antonella Lamberti, le Associazioni del territorio e tutti i partecipanti che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo. Prevenzione e Ricerca: due armi potenti per combattere il cancro”.

La Camminata in Rosa è stata molto più di un evento sportivo: è stata un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e per promuovere la consapevolezza sul ruolo cruciale della ricerca scientifica nella lotta al cancro. L’iniziativa dimostra che quando le istituzioni, le associazioni e i cittadini uniscono le forze, è possibile ottenere risultati straordinari.

Questo grande successo conferma l’impegno del Lions Club Capaccio Paestum Magna Graecia e di tutte le realtà coinvolte nel lavorare insieme per un futuro migliore, in cui la prevenzione e la ricerca possano fare la differenza nella vita di molte persone.