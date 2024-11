Bando pubblico per l’erogazione di contributi economici alle famiglie L'iniziativa dell'amministrazione comunale di Vietri sul Mare

L'amministrazione comunale di Vietri sul Mare guidata dal sindaco Giovanni De Simone, per il tramite del consigliere con delega alle politiche sociali Vincenzo Alfano, comunica che ha previsto di erogare un contributo “Una Tantum” finalizzato a soddisfare particolari esigenze dei nuclei in difficoltà.

Le richieste di tali contributi e/o benefici economici, devono essere presentate a pena di decadenza, dal giorno 14/11/2024 entro e non oltre Il 03/12/2024 (ultimo giorno di presentazione).

L’erogazione dei benefici in oggetto, a favore di persone e/o nuclei familiari in stato di bisogno, sono finalizzati a prevenire o ridurre la marginalità generata da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Gli interventi economici non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti ma hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

Alla richiesta di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Fotocopia documento d’identità e codice fiscale in corso di validità;

- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore o uguale 7.781,93 euro;

Qualora le richieste siano superiori all'importo stanziato dal Comune per la presente misura di sostegno i contributi verranno erogati fino a concorrenza della somma disponibile secondo l'ordine di graduatoria.

Si terrà conto dei dati reddituali, delle certificazioni presentate e di chi percepisce misure di sostegno al reddito (ADI, NASPI etc.) con indicazione della somma ricevuta, così come debitamente compilato nell'istanza.

Il modulo di richiesta del contributo potrà essere scaricato dal sito web del comune http://www.comune.vietri-sulmare.sa.it o ritirato presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Vietri S/M nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, e presentato presso l'ufficio protocollo o mezzo email al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it

Saranno valutate esclusivamente le istanze aventi ad oggetto “Contributo economico Una Tantum” e pervenute entro e non oltre Il 3 dicembre 2024 (ultimo giorno di presentazione) a pena di decadenza.