Il comune di Pellezzano ha la sua nuova Commissione Pari Opportunità "Continueremo un percorso per promuovere una cultura di inclusione e partecipazione"

Il Comune di Pellezzano ha la sua nuova Commissione Pari Opportunità. Dopo la convocazione d'ufficio del Sindaco Francesco Morra, tenutasi lunedì 18 novembre, si è svolta la riunione delle componenti dell'Organismo di P.O. che hanno provveduto ad eleggere in primis due nuove cariche, come da ordine del giorno.Maria Rosaria Meo è stata eletta all'unanimità per la carica di Presidente, mentre Elisa Senatore sarà la sua Vice, nel segno della continuità dell'impegno e del lavoro svolto finora.

Sarà parte di questo gruppo, insieme a Mariella Gentile e Carmen Vernieri anche Paola Ferrigno, nominata dal Consiglio Comunale in sostituzione di un componente dimissionario.

"Con il benvenuto alla componente Ferrigno – dichiara il Presidente Meo - continueremo un percorso iniziato nel 2018 per promuovere una cultura di inclusione e partecipazione rivolta alla Cittadinanza. Il primo impegno che ci attende è la Celebrazione del 25 novembre, una giornata importante per diffondere un messaggio di rispetto verso le donne, e di pace".

Presenti all'incontro l'Assessora alle Politiche Sociali Annalaura Villari che, insieme al Sindaco Morra, hanno colto l'occasione per fare gli auguri di buon lavoro alle neo elette e alla Commissione tutta, proponendo utili spunti di approfondimento e di riflessione, oltre che confermando piena e proficua collaborazione per tutti i progetti e le iniziative da realizzare nel futuro prossimo.