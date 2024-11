Emergenza furti a Sarno, Annunziata: "Il Comune ha ignorato il fenomeno" "La sicurezza dei nostri concittadini trattata come una questione di secondaria importanza"

Sarno vive ormai da mesi una preoccupante escalation di furti che sta seminando insicurezza e disagio tra i cittadini. Una situazione che, secondo Franco Annunziata, ex consigliere comunale e provinciale, richiede un’azione decisa e tempestiva da parte delle istituzioni locali, troppo a lungo rimaste inerti o silenti.



«Non possiamo più permetterci che la sicurezza dei nostri concittadini sia trattata come una questione di secondaria importanza - dichiara Annunziata -. L’emergenza furti non è esplosa adesso, ma da mesi Sarno è teatro di episodi criminali che stanno minando la tranquillità della nostra comunità. Eppure, sul fronte politico, abbiamo assistito a un silenzio assordante, interrotto solo ora da un tardivo appello del sindaco al prefetto. Perché si è atteso così tanto?».



Annunziata sottolinea come la sicurezza urbana debba tornare ad essere una priorità nell’agenda politica locale: «Occorre un piano d’azione concreto e coordinato con le forze dell’ordine. La popolazione ha bisogno di vedere risposte rapide ed efficaci, non dichiarazioni di circostanza. È in gioco la fiducia dei cittadini nelle istituzioni».



L’ex consigliere comunale conclude con un appello rivolto a tutte le forze politiche e sociali del territorio: «Questa battaglia per la sicurezza non deve avere colori politici. Uniti possiamo fare la differenza per restituire serenità a Sarno, ma il tempo per tergiversare è finito. È ora di agire».



Un intervento deciso quello di Annunziata, che richiama tutti a una maggiore responsabilità e che spera di smuovere l’inerzia istituzionale per fronteggiare una situazione ormai intollerabile.