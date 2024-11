"Hopen": torna la Festa Diocesana dei Giovani al PalaBerlinguer di Bellizzi Arcivescovo Bellandi: "Appuntamento atteso e partecipato da centinaia di ragazzi"

Conto alla rovescia per Hopen, la Festa Diocesana dei Giovani in programma il 23 novembre 2024, alle ore 19, presso il PalaBerlinguer di Bellizzi. “Anche quest’anno, l’Ufficio di Pastorale giovanile della nostra Arcidiocesi, guidato da don Roberto Faccenda, ha organizzato l’evento della Festa dei giovani, che rappresenta ormai un appuntamento atteso e partecipato da centinaia di ragazzi. – ha osservato l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi - Quest’anno saranno presenti anche diversi giovani provenienti dalle Parrocchie e comunità delle Diocesi vicine, segno dell’interesse che tale evento sta riscuotendo nei nostri territori”. A partecipare, in particolare, anche le Pastorali Giovanili delle Diocesi di Vallo della Lucania e di Teggiano-Policastro.

“All’interno di una cornice gioiosa di festa, esso intende altresì essere un’occasione di incontro e di riflessione per i ragazzi e i loro educatori, che testimonia la grande attenzione che tutta la Chiesa, a cominciare da Papa Francesco, riserva per il mondo giovanile e che troverà un ulteriore appuntamento all’interno del prossimo Giubileo, dal 28 luglio al 3 agosto a Roma, quando i giovani si incontreranno anche con il Santo Padre”, ha aggiunto S.E. Monsignor Bellandi.

Ospiti d’eccezione, saranno il noto comico Alessandro Siani e l’influencer salernitana Benedetta De Luca.

“Invito tutti i giovani a partecipare alla Festa diocesana perché, come ha detto Papa Francesco, siamo pellegrini e non turisti: siamo i protagonisti della nostra vita e dobbiamo camminare verso la nostra meta che è quella del cuore, per avere nuovi orizzonti”, ha aggiunto don Roberto Faccenda. L’appuntamento, dunque, è per sabato 23 novembre, alle ore 19, presso il PalaBerlinguer di Bellizzi.