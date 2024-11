Furti a Baronissi, Siniscalco: "Istituiamo la Polizia della Valle dell'Irno" La proposta lanciata dall'esponente di Fratelli d'Italia

"I numerosi episodi criminosi che, nelle ultime settimane, si stanno verificando nel territorio del Comune di Baronissi, e in tutta la Valle dell’Irno, meritano una riflessione profonda oltre agli appelli al Prefetto o al Comandante Provinciale dei Carabinieri". Lo afferma in una nota Tony Siniscalco, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. "E' il momento delle responsabilità che, prima di tutto, devono assumersi gli amministratori comunali di Baronissi e di tutta la Valle dell'Irno, perchè solo attraverso una azione congiunta e coordinata di controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne, è possibile arginare il fenomeno dei furti negli appartamenti e negli esercizi commerciali".

"Pur riconoscendo il merito del grande lavoro svolto da parte dell’Arma dei Carabinieri sul nostro territorio, da solo non basta: è tempo per la politica di rimboccarsi le maniche ed iniziare un percorso amministrativo, insieme ai Comuni di Fisciano, di Pellezzano e di Mercato San Severino per mettere in rete gli uomini della Polizia Municipale, garantendo, la presenza di una o più pattuglie durante gli orari notturni. Se ci dovessero essere delle problematiche di natura economica, come capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, mi dichiaro, sin da ora, pronto ad approvare eventuali variazioni di bilancio utili per garantire questo tipo di servizio. Spero che questa proposta venga valutata dal sindaco Anna Petta, in modo tale da farsi promotrice con gli altri sindaci della nascita della Polizia della Valle dell'Irno", conclude Siniscalco.