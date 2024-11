Pontecagnano Faiano: potenziamento servizi finalizzati alla sicurezza stradale Stanziati oltre 5mila euro, la delibera della Giunta Comunale

La Giunta Comunale, su iniziativa della Vice Sindaca ed Assessora alla Polizia Municipale Nunzia Fiore, ha deliberato (del. n. 224 del 14/11/2024) lo stanziamento di oltre 5.000 euro per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale.

La somma, unita a quella ricavata dai provanti delle sanzioni amministrative pecunarie, consentirà di rafforzare la presenza degli agenti sul territorio, anche in vista del periodo natalizio, in cui le strade saranno particolarmente affollate, e dell’apertura del grande store Primark.

Il progetto prevede una fitta collaborazione tra le donne e gli uomini della Polizia Locale guidati dal Comandante Antonio Vecchione ed i Carabinieri della locale stazione coordinati dal Comandante Dario Santaniello.

Il personale incaricato, sarà presente anche e soprattutto nelle ore serali, tanto nelle zone centrali che periferiche.

“Aggiungiamo un altro tassello importante riguardo la questione della sicurezza urbana, il progetto approvato in giunta prevede la presenza nelle ore serali degli agenti della Polizia Locale unitamente alle altre Forze dell'ordine, al fine di garantire un controllo su tutto il territorio anche in vista delle festività natalizie. La questione sicurezza è da sempre al vaglio di questa Amministrazione, che negli anni ha dato prova tangibile di un impegno costante e lungimirante, al fianco delle Forze dell'Ordine che sono sempre in prima linea nel contrasto alla criminalità. Ringrazio le Forze dell'Ordine e gli agenti della Polizia Locale per l'impegno e la dedizione che profondono nel servizio”, ha commentato la Vice Sindaca ed Assessora alla Polizia Municipale Nunzia Fiore.

“Abbiamo deciso di investire in risorse e servizi, così da assicurare ai concittadini, fino a fine anno, una permanenza più sicura e serena sulle strade del nostro territorio. L’obiettivo resta sempre quello di monitorare la situazione, prevenendo eventuali comportamenti che compromettano la pubblica incolumità. Ringrazio a nome mio e di tutta la collettività i Comandanti Dario Santaniello ed Antonio Vecchione, unitamente ai componenti delle rispettive squadre di lavoro. Grazie al dialogo ed alla collaborazione, puntiamo a rendere Pontecagnano Faiano una realtà accogliente e tranquilla”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.