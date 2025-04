Comune di Salerno: messa in opera di nuove alberature Ripristino specie arboree sulla viabilità stradale urbana

Venerdì 18 aprile parte la riqualificazione ambientale urbana mediante messa in opera di nuove alberature e ripristino specie arboree sulla viabilità stradale urbana nel Comune di Salerno.



Per l’occasione, il Comune di Salerno ha aderito anche il Progetto Pilota "Un albero per Abitante", che si realizza grazie a fondi stanziati dalla Regione Campania.



Il Settore Verde Pubblico, in questi mesi, ha svolto un'attività di screening sul territorio comunale delle strade urbane che necessitano di interventi di messa a dimora, risanamento e sostituzione delle specie arboree.

I dettagli



Verranno messe a dimora 200 alberi e 200 nuove piante. Si inizierà da Lungomare Tafuri, nel tratto che va da piazza Concordia al parcheggio Foce Irno. Le aree interessate sono le seguenti:



? Via Dei D'agostino - Fratte;



? Via Pio XI - Carmine;



? Piazzetta Ogliara - Rioni Collinari;



? Parcheggio Via Carella - Irno;



? Lungomare Tafuri - Centro;



? Lungomare Guglielmo Marconi - Centro;



? Piazza Naddeo;



? Largo Antonio S. Elmo;



? Via Luca Gaurico;



? Via Fulvio Atenolfi;



? Via Rebecca Guarna;



? Via Antonio Parisi;



? Via Giulio Ruggi;



? Via Volontari Della Libertà;



? Via Carlo Pisacane;



? Via Giuseppe Centola;



? Via Alfonso Trucillo;



? Via Andrea De Leo;



? Piazzale Serino Ovidio;



? Via Posidonia



? Arbostella.