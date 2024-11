Cava de' Tirreni, D'Elia: bene inasprimento pene per chi maltratta gli animali "Un ringraziamento speciale va all’onorevole Brambilla"

"Finalmente, quella che fino a qualche mese fa sembrava essere solo una proposta di legge è ora realtà. Un sentito ringraziamento all’onorevole Maria Vittoria Brambilla e al gruppo parlamentare di Noi Moderati per l’impegno portato a termine". Così Bruno D’Elia, coordinatore di Noi Moderati per la città di Cava de’ Tirreni, ha commentato l’approvazione della nuova normativa. La città, infatti, nei mesi scorsi ha ospitato gli onorevoli Brambilla e Bicchielli, in visita al canile municipale. Durante l’evento, il tema delle pene più severe per chi maltratta gli animali è stato ampiamente discusso sia nel corso di un convegno sia durante gli incontri con le associazioni di volontariato del territorio.

"Le associazioni hanno avuto l’opportunità di raccontare le numerose difficoltà che affrontano quotidianamente e di esporre i problemi presenti sul nostro territorio – ha dichiarato D’Elia, consigliere comunale di opposizione per Noi Moderati –. Un ringraziamento speciale va all’onorevole Brambilla per la determinazione con cui ha portato avanti questa battaglia e al gruppo parlamentare per il sostegno. Siamo orgogliosi che questa legge, in qualche modo, abbia preso slancio dal nostro territorio, dall’ascolto dei nostri volontari".

L’approvazione della legge rappresenta un importante passo avanti nella tutela degli animali, rispondendo alle esigenze sollevate da cittadini e volontari impegnati in prima linea nella protezione degli amici a quattro zampe.