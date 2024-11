Cinque anni di codice rosso, a Cava de' Tirreni confronto a più voci Appuntamento lunedì 25 novembre in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne, lunedì 25 novembre, alle 9.30, nell’Aula consiliare “Sabato Martelli Castaldi” del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, si terrà il convegno sul tema: “Cinque anni di codice rosso, cosa è cambiato: valenza, criticità e necessità di riforma”, organizzato dall’Amministrazione Servalli, Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con la Polizia di Stato, Commissariato di Cava de’ Tirreni.

Al convegno parteciperanno il sindaco Vincenzo Servalli, la presidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali, Paola Landi, la presidente della Commissione Pari Opportunità, Filomena Avagliano, il dirigente del Commissariato di Cava de’ Tirreni, Gianluca Perillo, aprirà i lavori l’assessore ai Servizi Sociali Giovanni Del Vecchio.

Interverranno: Michele Migliardi della Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore; Antonio Cicalese, Ispettore della Polizia di Stato; Elena Del Vecchio, avvocato specializzata in Diritto di Famiglia e Minori; Ambra Viscito, responsabile del Centro Anti Violenza di Cava de’ Tirreni; Paolo Landi, psicologo e psicoterapeuta cognitivo comportamentale. Introdurrà e modererà gli interventi la Giornalista Aurora Torre, componente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

“È importante – afferma l’assessore Giovanni Del Vecchio – non abbassare mai la guardia e non dimenticare le tantissime, troppe, donne assassinate, vittime di violenze domestiche, schiavizzate in matrimoni forzati, donne violentate come trofei di guerra, molestate sul luogo di lavoro, mutilate dall’orrenda pratica dell'infibulazione. Abbiamo voluto porre il tema del codice rosso e il complesso delle norme e delle procedure per il contrasto alla violenza di genere che viene affrontato con interventi repressivi, ma probabilmente non efficacemente dal punto di vista strutturale e su questo argomento vogliamo interrogarci”.

Prenderanno parte al convegno anche il Presidente del Rotary Club di Cava de’ Tirreni Domenico Gorgoglione che illustrerà la nuova piattaforma web dedicata alla formazione ed informazione sulla violenza di genere, Concetta Lambiase nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Posto Occupato” contro la violenza sulle donne, l’Associazione Frida, il Centro Italiano Femminile di Minori, l’Unione Donne Italiane, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e degli Istituti d’Istruzione Superiori cavesi.