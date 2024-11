Amalfi, Comune e DMO lanciano nuovi corsi di formazione per operatori turistici Al via le iscrizioni

È possibile iscriversi fino a lunedì 9 dicembre 2024 ai corsi di formazione volti ad accrescere le competenze linguistiche e settoriali degli operatori turistici, promosse dal Comune di Amalfi per il tramite della Destination Management & Marketing Organization (DM&MO) Visit Amalfi.

Dopo il successo della prima edizione, ritorna a grande richiesta il percorso specialistico che si inserisce nel cronoprogramma di attuazione del “Piano Strategico per la riattivazione e il rilancio turistico post Covid della Destinazione Amalfi 2022-2025” e delle “11 Azioni per un Turismo più Sostenibile” presentate negli scorsi mesi dal Sindaco Daniele Milano.

«Desideriamo migliorare l’esperienza turistica per chi sceglie Amalfi per le proprie vacanze, accrescendo la qualità dell’accoglienza e dell’ospitalità – sottolinea il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano – Intendiamo offrire al personale delle strutture turistiche e commerciali occasioni di aggiornamento, sui temi della comunicazione e delle nuove tecnologie al fine di andare incontro alle nuove esigenze del mercato. L’obiettivo dell’Amministrazione è permettere a tutti gli attori della filiera di sentirsi parte del sistema di destinazione, in linea con il piano strategico di Amalfi, con un approccio qualitativo, sostenibile ed inclusivo».

I corsi in partenza a gennaio 2025, dopo un’attenta analisi dei flussi turistici, sono: Lingua inglese, Marketing & Management delle attività extralberghiere e Social Media Management.

Il Corso di Inglese, a partire dal 13 gennaio 2025, avrà una durata di 48 ore e avrà una frequenza di 3 lezioni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) della durata di 2h ciascuna.

Il corso è stato programmato in modo da fornire allo studente una base sia teorica sia pratica della conoscenza della lingua inglese. Si presenta come un corso completo, essendo composto sia da regole grammaticali sia da lezioni riguardanti il vocabolario e l’uso della lingua nei diversi contesti lavorativi.

Il corso intende approfondire diversi argomenti non solo adatti a coprire una conoscenza base ed elementare della lingua ma anche per coloro che sono ad un livello superiore della conoscenza della lingua. È prevista infatti una divisione dei livelli qualora le necessità degli iscritti lo richieda.

Le aule potranno accogliere un massimo di 25 partecipanti per corso di lingua, con una quota di iscrizione di euro 25,00.

Per garantire standard adeguati alla destinazione turistica Amalfi, sono stati promossi anche corsi di specializzazione in Marketing & Management delle attività extralberghiere e Social Media Management, con inizio il 14 gennaio 2025.

Ogni corso avrà una durata di 30 ore e avrà una frequenza di 2 lezioni settimanali (martedì e giovedì) della durata di 3h ciascuna. Le aule potranno accogliere un massimo di 25 partecipanti per ciascun corso, con una quota di iscrizione di euro 25,00.

Il Corso di Marketing & Management delle attività extralberghiere offre una vasta panoramica sulle normative regionali e nazionali del settore, e diversi importanti approfondimenti ed aggiornamenti sull'apertura (adempimenti Suap, regionali e nazionali) e gestione amministrativa e fiscale delle strutture ricettive extralberghiere, svolte con codice fiscale e con partiva iva. Il corso tiene conto anche del settore delle locazioni brevi e fornisce le ultime novità in relazione all'attività di property manager con adempimenti e corretta modalità di gestione del ruolo di intermediario.

Il percorso di Social Media Management affronterà l’importanza della creazione di un’identità digitale (brand, logo, target ecc.), fino a fornire gli strumenti necessari per la gestione autonoma ed indipendente delle diverse piattaforme social. Nel corso delle lezioni si affronterà anche il tema ADV al fine di gestire al meglio le sponsorizzate per la propria attività.

Possono partecipare alla manifestazione di interesse i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

Per ciascun corso di formazione verrà stilata una graduatoria solo nel caso in cui il numero di candidati superi la capienza massima della classe, i candidati saranno valutati secondo i requisiti previsti qui di seguito: residenti ad Amalfi (30 punti); dipendenti non residenti ad Amalfi con un contratto regolare di lavoro a tempo indeterminato presso un’attività appartenente al Comune di Amalfi con validità nel 2024 (30 punti); dipendenti non residenti ad Amalfi con un contratto regolare di lavoro presso un’attività appartenente al Comune di Amalfi con validità nel 2024 (20 punti). E ancora Partner della Rete di destinazione Amalfi Experience (30 punti); diploma (15 punti); laurea triennale (20 punti); laurea magistrale o a ciclo unico (25 punti).

Domanda d’iscrizione. I soggetti interessati possono manifestare interesse presentando: 1. Curriculum vitae in formato europeo; 2. Contratto di lavoro; 3. Copia fronte – retro del documento d’identità, in corso di validità.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo amalfi@asmepec.it, riportando nell’oggetto della Pec il “Corso di formazione” per il quale si fa richiesta, entro le ore 12.00 del 9 dicembre 2024.