Cammarano: "Trasferimento dell’impianto Buoneco a Buccino, ci opporremo" “Una scelta irragionevole che contraddice la sentenza del Consiglio di Stato”

“Siamo fortemente contrari alla decisione della Regione Campania di concedere l’Autorizzazione Integrata Ambientale che consente il trasferimento dell’impianto di smaltimento rifiuti della società Buoneco Srl dal Comune di Sarno a Buccino. Questa scelta irragionevole rappresenta un grave passo indietro per la tutela ambientale delle aree interne e contraddice la sentenza del Consiglio di Stato che a settembre scorso ha accolto l’appello proposto dal Comune di Buccino e bocciato le ragioni della società Buoneco. L’autorizzazione della Giunta ignora completamente i vincoli paesaggistici e le norme di tutela. L’area in questione, che rientra nel sito di interesse comunitario “Fiumi Tanagro e Sele”, è soggetta infatti a rigidi vincoli ambientali. L’impianto, destinato a trattare oltre 113.000 tonnellate di rifiuti, avrebbe un impatto devastante su un territorio ricco di biodiversità e tradizioni agroalimentari. Buccino e l’alto Sele non possono diventare un luogo di smaltimento rifiuti a scapito dell’ambiente, dell’economia agricola e della salute pubblica”. Dichiara il presidente della commissione Aree interne Michele Cammarano.

“Non appena riceveremo l’atto autorizzativo ci attiveremo insieme al sindaco Pasquale Freda e alle associazioni per agire a difesa del territorio. Ci opporremo, senza se e senza ma, a questo scempio tecnico e politico. È nostro dovere difendere la sostenibilità di queste aree che rappresentano un bene inestimabile non solo per Buccino ma per l’intero Paese”.