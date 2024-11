Maiori: bando per la gestione dello "Spazio Benessere" al porto turistico Il sindaco Capone: "Un’opportunità di sviluppo per il territorio"

Pubblicato a Maiori il bando per l’affidamento quinquennale della gestione dello “Spazio Benessere”, una struttura polifunzionale con spa, ristorazione e solarium che dovrà nascere al molo di sopraflutto del porto turistico.

Un'importante opportunità di investimento per gli operatori economici prende forma in Costiera amalfitana: rispetto all’avviso per la gestione del solo solarium emanato un anno fa, stavolta il Comune di Maiori mette a bando la possibilità di realizzare una struttura completa con servizi di alto valore come la spa/centro benessere, un solarium sopraelevato ai piedi del Castello Mezzacapo, un punto per la somministrazione di cibi e bevande, il tutto fornito anche di posti auto e posti barca sia sul molo che nel campo boe di fronte al porto. L’obiettivo è chiaro: favorire la nascita di una struttura turistica di assoluto rilievo che possa fornire esperienze di alta qualità attirando sia la clientela degli hotel, in particolar modo degli hotel di lusso che non hanno uno sbocco a mare, sia il turismo internazionale che dimora sui natanti che attraccano di fronte alla Divina.

L’appalto nei particolari riguarda la gestione di un’area dedicata al benessere e alla ristorazione, composta da una SPA, un solarium e un bar con aree esterne per il servizio di somministrazione. La configurazione della struttura comprende anche 5 posti auto, 2 posti ormeggio nello specchio acqueo del porto e 5 posti ormeggio sul campo boe, offrendo così un set di servizi integrati a supporto dell'attività che configurano una raggiungibilità e comodità logistica di tutto riguardo in Costa d’Amalfi. Le domande possono essere presentate al Comune di Maiori entro il 27 dicembre 2024.

Il sindaco di Maiori Antonio Capone dichiara: “Abbiamo messo di nuovo a bando la gestione dell’area benessere del porto arricchendola di un ventaglio di servizi di eccellenza che configurano un polo multifunzionale come non ce ne sono sull’intero territorio, perché siamo certi che questa iniziativa rappresenti un tassello strategico non solo per Maiori ma per l’intera Costa d’Amalfi, offrendo un’opportunità di sviluppo per il territorio e di imprenditorialità a chi desidera investire in servizi di qualità diretti alla principale fonte di economia del territorio, il turismo.”

Il bando offre un’occasione concreta per chi vuole investire in un settore in crescita come quello del benessere e del turismo esperienziale. Il canone annuale a base di gara ammonta a € 24.916,27, a fronte di un valore complessivo della concessione di € 3.258.650,00, a cui si aggiungono i canoni per i servizi plus che caratterizzano verso l’eccellenza la concessione donandole alcuni dei suoi tratti distintivi: il canone demaniale marittimo: € 10.503,98 (valore aggiornato al 2025); 2 posti ormeggio nel porto: € 22.783,74; 5 boe: € 5.000,00; 5 posti auto: € 12.000,00.

I locali verranno consegnati privi di arredi e attrezzature, lasciando al futuro concessionario la possibilità di progettare e realizzare un allestimento personalizzato per valorizzare gli spazi e renderli competitivi su un mercato dall’altissimo potenziale di come quello della Costa d’Amalfi.

Il bando, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti e tutti i dettagli relativi alla gara sono disponibili sul portale gare e avvisi telematici del sito istituzionale del Comune di Maiori. In particolare, per quanto riguarda l’offerta tecnica saranno valutate con maggiore apprezzamento le proposte di alta qualità non solo dei materiali di costruzione ma anche della composizione dell’offerta dei servizi. L’offerta economica per la gestione dell’area benessere sarà al rialzo.