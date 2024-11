Baronissi, la sindaca Petta: "Insediata la commissione mensa scolastica" L’organismo incaricato di garantire la qualità e l’efficienza del servizio di refezione

Si è ufficialmente insediata presso il Comune di Baronissi la Commissione Mensa Scolastica, l’organismo incaricato di garantire la qualità e l’efficienza del servizio di refezione destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e dei nidi comunali. Nel corso della seduta inaugurale sono stati eletti Paride Porpora come Presidente e Giovanna Marchese come Segretario.

“La mensa scolastica è un servizio fondamentale per il benessere dei nostri bambini, non solo per assicurare un corretto apporto nutrizionale, ma anche per il suo valore educativo e sociale,” ha dichiarato la Sindaca Anna Petta. “Sono certa che il lavoro della Commissione, in costante dialogo con le famiglie e i fornitori, porterà a un miglioramento continuo del servizio, rendendolo sempre più adeguato alle esigenze dei piccoli utenti e delle loro famiglie.”

La Commissione, composta da rappresentanti del corpo docente, dei genitori, del Comune, da un nutrizionista e da un referente della ditta incaricata del servizio, si occuperà di monitorare la qualità dei pasti e il rispetto delle norme igieniche. Inoltre, sarà impegnata a raccogliere osservazioni e proposte dai genitori, verificare il gradimento dei menù e proporre eventuali interventi migliorativi, attraverso visite nei refettori e nei centri di cottura.

L’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano ha sottolineato l’importanza della Commissione come strumento di dialogo e collaborazione tra l’Amministrazione, le famiglie e i fornitori del servizio. “Grazie al lavoro di questo organismo sarà possibile individuare criticità e intervenire in modo efficace, sempre con l’obiettivo di offrire un servizio che risponda pienamente alle aspettative di chi ne usufruisce,” ha spiegato l’Assessore.

La Commissione Mensa resterà in carica per l’intero anno scolastico e lavorerà a titolo gratuito, garantendo un monitoraggio costante e trasparente del servizio di refezione.