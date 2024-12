San Marzano sul Sarno: sostegno alle famiglie con i pacchi solidali Consegna gratuita a chi si trova in condizioni di disagio socio economico

Il Comune di San Marzano sul Sarno, insieme agli altri due comuni consorziati nel sub-ambito 3 del Piano di Zona Salerno 1, Sarno e San Valentino Torio, aderisce al progetto “Lotta alla povertà” promosso dall’Azienda Consortile "Agro Solidale", finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà attraverso la distribuzione mensile di pacchi alimentari. A partire dal 2025, l'iniziativa garantirà la consegna gratuita di alimenti di prima necessità alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio socio-economico e ambientale.



Le famiglie di San Marzano sul Sarno interessate a ricevere il sostegno possono presentare domanda esclusivamente online, accedendo all'area riservata del portale dell'Azienda Consortile "Agro Solidale", all'indirizzo "www.agrosolidale.it". La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 9 dicembre prossimo.



L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Marzano sul Sarno, Colomba Farina, ha commentato: “Questo progetto rappresenta un'importante opportunità per le famiglie in difficoltà del nostro Comune. In un periodo complesso come quello che stiamo attraversando, il nostro impegno è quello di garantire un supporto concreto a chi vive una situazione di povertà. La distribuzione mensile dei pacchi alimentari non solo aiuta a fronteggiare le necessità quotidiane, ma rappresenta anche un segno tangibile di solidarietà e di vicinanza alle persone più fragili della nostra comunità”.



Soddisfatto anche il sindaco di San Marzano sul Sarno, che ha sottolineato che la domanda può essere presentata unicamente tramite il portale online, sottolineando l’importanza di seguire correttamente le procedure per garantire l'inclusione nella distribuzione. “Invitiamo tutti i cittadini a non perdere questa opportunità e a fare attenzione alla scadenza del 9 dicembre prossimo. Solo con una corretta registrazione e invio della domanda, potremo provvedere alla distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie che ne hanno bisogno”, ha affermato il primo cittadino.



Le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica e sociale sono invitate a utilizzare il sito internet per accedere al servizio, con l'obiettivo di offrire un aiuto concreto e tempestivo a chi è maggiormente in difficoltà.