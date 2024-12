Rifiuti abbandonati in un terreno, scatta la segnalazione alla Procura Il monitoraggio della guardia Agroforestale

La guardia Agroforestale italiana, guidata per l’operazione dal dirigente Carmine Gentile, ha denunciato agli organi preposti, un terreno con materiale inquinate composto da plastiche e materiale edile.

La segnalazione arriva da via Diaz a Sassano. Chiesto al sindaco di emettere un'ordinanza in danno per i privati. La denuncia della guardia Agroforestale è stata trasmessa anche alla Procura.