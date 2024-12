Mercato San Severino: concerto dell'ensemble della Marina americana "Concerto di Natale dal significato profondo, la musica è uno strumento potente per unire popoli"

Lo spartito è quello della U.S. Naval Forces Europe/Allied Forces Band, l’ensemble ufficiale della Marina americana in Europa, per la prima volta a Mercato S.Severino in un concerto ufficiale in programma il 9 dicembre al Teatro Comunale con ingresso gratuito.

«Un Concerto di Natale dal significato profondo, perché la musica è uno strumento potente per unire popoli divisi da conflitti – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – ancor più in questa occasione speciale, con la band della NATO che rappresenta, attraverso le sue esibizioni pubbliche, il tentativo di pacificazione in territori difficili spesso teatro di conflitti. Per la nostra città è, quindi, un orgoglio poterli ospitare durante le festività e lanciare, così, un messaggio di pace e di serenità per tutti».

La U.S. Naval Forces Europe/Allied Forces Band è un’organizzazione musicale multi-nazionale con sede a Napoli Capodichino, si esibisce in Europa (Mar Mediterraneo, Mar Nero, Mar Caspio), in Africa e in Asia occidentale. La band raggiunge un pubblico complessivo di oltre 60 milioni di persone in più di 35 Paesi, grazie alle centinaia di performance che svolge ogni anno.

I compiti principali della Band, organo militare sotto il diretto controllo operativo del Comando delle Forze navali statunitensi in Europa e Africa e della NATO del sud Europa, sono in primis le cerimonie militari ufficiali, i ricevimenti ufficiali ed altre occasioni in cui essa può essere utile a migliorare il benessere psico-fisico dei soldati degli Stati Uniti e delle Forze Alleate.

La band spesso è anche coinvolta negli sforzi per migliorare le relazioni internazionali tra i paesi partner.

Quando gli impegni istituzionali lo consentono, l’ensemble programma esibizioni in manifestazioni civili e culturali nelle piazze e nei teatri, in Italia e all’estero.

Le formazioni musicali sono numerose e diversificate e vanno dalla Wind Ensemble, di circa 45 elementi, alle formazioni di 4 elementi. I generi musicali che propongono spaziano dalla musica classica-sinfonica, tradizionale e moderna, al jazz, rock, pop, non ultima la musica etnica delle varie culture attraverso il mondo.