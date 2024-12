Atrani accende la magia del Natale, da 144 anni la Calata della Stella L'appuntamento è per la notte del 25 dicembre

Il borgo della Costiera che meglio di tutti incarna le suggestioni del Natale è pronto ad accendere, a partire da domenica 8 dicembre e fino al 12 gennaio, l’incanto delle sue imperdibili luminarie.

Il ricco programma che terrà assieme tradizioni, innovazione, musica, folklore laboratori ed animazione verrà svelato proprio in quest’occasione.

Appuntamento clou, come ogni anno, resta quello con la tradizionale Calata della Stella nella notte di Natale, arrivata alla 144esima edizione.

L’appuntamento con l’accensione delle caratteristiche luminarie, installate ad arte per esaltare la peculiare conformazione del borgo e trasformarlo in un presepe senza tempo, è per domenica 8 dicembre alle ore 20. A seguire, alle ore 20.30, Rita Ciccarelli e il Coro Flo Ingospel accoglierà gli intervenuti nella Collegiata di S. Maria Maddalena per esibirsi in T&N (Tu e Noi), Xmas Gospel Tour 2024. Un’occasione unica per assaporare l’autentico spirito della musica gospel, forma esaltante di arte e preghiera allo stesso tempo, ed entrare nell’atmosfera del Natale.