Cava, partiti tirocini: "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori –GOL" Finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU

Presso il comune di Cava de’ Tirreni hanno avuto inizio i Tirocini previsti dalla Regione Campania con l’Avviso pubblico avente ad oggetto Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori –GOL” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

I tirocinanti per il Programma Gol -“Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” sono gestiti dal comune mediante il Centro per l’Impiego e successiva verifica della presa in carico da parte dei Servizi Sociali dell’Ente.

I requisiti di partecipazione previsti nel Regolamento regionale consistevano nell’essere lavoratori distanti dal mercato del lavoro, con bassa percentuale di occupabilità e bisogni complessi, ovvero in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa; e di essere in carico agli assistenti sociali del Comune di Cava de’ Tirreni.

Sono stati individuati n. 25 tirocinanti presenti nell’elenco in possesso del Centro per l’Impiego;

che sono impegnati nelle tre aree economico-professionali come di seguito indicato:

a) Lavori Pubblici;

b) Servizio Sportello Unico per l’Edilizia;

c) Servizio Sportello Unico Attività Produttive;

d) Servizi sociali.

Il tirocinio avrà una durata complessiva di mesi 12 e al tirocinante verrà riconosciuta un’indennità di partecipazione mensile pari a € 500,00 erogata interamente dalla Regione Campania.

Al termine verrà rilasciata un’Attestazione finale di tirocinio firmata dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore. Il tirocinante ai fini del rilascio dell’Attestazione deve partecipare almeno al 70% delle ore di attività formativa previste.

Il tirocinio di inclusione non comporta alcun tipo di rapporto di lavoro con l’Ente ospitante.

“Attraverso il Programma GOL – spiega l’Assessore ai Servizi sociali- Giovanni Del Vecchio- la Regione Campania intende mettere in campo politiche attive integrate con la formazione e con l’inserimento lavorativo per migliorare l’occupabilità dei lavoratori, per innalzarne il livello delle tutele attraverso la formazione e facilitarne le transizioni occupazionali. La nostra Amministrazione comunale è ben lieta di contribuire a fornire a queste persone strumenti anche piccoli che possano consentire loro di utilizzare questo tempo per avere in futuro una migliore condizione di lavoro e di vita".