Violenza sulle donne, Cava si mobilita: un segnalibro per il cambiamento Iniziativa promossa in sinergia con Camera di Commercio e Confesercenti

Questo pomeriggio alle ore 17.30 presso la sala consiliare del comune di Cava dei Tirreni si terrà l'importante Focus contro la violenza sulle donne: "Mai più violenza sulle donne, un segnalibro che segna il cambiamento". L'iniziativa è nata da una idea della consigliera comunale Filomena Avagliano.

"Confesercenti Salerno ha raccolto l'invito patrocinato dal Rotary club e, insieme ad amministrazioni comunali e Camera di Commercio, ha rilanciato per contribuire in maniera decisiva e partecipata a combattere questo enorme problema sociale sul quale bisogna sempre far luce", afferma il presidente provinciale di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito che insieme al direttore Pasquale Giglio e al presidente cittadino Aldo Trezza parteciperanno all'incontro che si svolgerà oggi nella cittadina Metelliana.

"Ringraziamo il Comune di Cava dei Tirreni, il Rotary e tutti quanti hanno collaborato alla idea di questa bella iniziativa che non rimarrà isolata - prosegue Esposito - perché tanti altri comuni della provincia salernitana hanno già manifestato alla nostra segreteria la volontà di aderire all'iniziativa condivisa con la Camera di Commercio di Salerno e la nostra grande rete Confesercenti provincia di Salerno con materiale informativo che sarà consegnato negli esercizi commerciali dove tutte le persone interessate potranno ricercare una corretta informazioni attraverso un QR code da attivare con il proprio smartphone. Un esempio tangibile di come i nostri esercizi commerciali, baluardi sociali insostituibili, possano essere davvero un punto di riferimento per le nostre collettività salernitane".