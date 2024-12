Pellezzano: presentato il programma di Telethon 2024 "Da anni la nostra comunità si è impegnata per diventare punto di riferimento per questa iniziativa"

Presentato, stamattina, presso il Comune di Pellezzano, nel corso di una conferenza stampa, il programma completo dell’edizione Telethon 2024.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti il Sindaco Francesco Morra e il coordinatore della Sezione Telethon Pellezzano, il Consigliere Comunale Marco Rago che hanno illustrato gli appuntamenti che scandiranno il calendario di questa nuova edizione della maratona Telethon 2024, che inizierà sabato 14 dicembre e si concluderà con la cena di Gala presso il locale “A Casa di Anna” domenica 22 dicembre.

“Un appuntamento diventato ormai consuetudinario sul nostro territorio – ha esordito il Primo Cittadino – L’intera Cittadinanza e il Comune di Pellezzano, anche quest’anno sono in prima linea per l’edizione 2024 della maratona Telethon, la cui inaugurazione ufficiale avverrà sabato 14 dicembre con gli alunni delle scuole, che saranno protagonisti nell’ambito del consueto “mercatino solidale”. Seguiranno una serie di appuntamenti che coinvolgeranno non solo gli studenti dell’Istituto Comprensivo, ma anche i membri delle varie associazioni presenti sul nostro territorio. Sin d’ora tengo a ringraziare di cuore tutti coloro che metteranno a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per una nuova buona riuscita di questa edizione 2024 della maratona Telethon, il cui obiettivo, come tutti sanno, è quello di offrire un contributo concreto per la lotta alle malattie genetiche rare”.

“Come coordinatore della sezione Telethon di Pellezzano – ha aggiunto il Consigliere Rago - desidero sottolineare l'importante ruolo che la maratona Telethon riveste nel nostro Comune. Da anni, la nostra comunità si è impegnata attivamente per diventare un punto di riferimento per questa iniziativa, che non solo promuove la ricerca scientifica, ma offre anche un concreto sostegno a chi vive con malattie genetiche rare.

La maratona Telethon rappresenta un momento in cui cittadini, associazioni locali e studenti si uniscono per sostenere una causa comune, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza. È straordinario vedere come le nuove generazioni si mobilitino con entusiasmo, organizzando eventi, campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi, contribuendo così non solo alla ricerca, ma anche a creare una comunità più coesa e solidale”.

Unanime, a margine della conferenza, è stato il pensiero relativo alla necessità di continuare a lavorare uniti, come comunità, per garantire che la maratona Telethon rimanga un appuntamento annuale di grande rilevanza, un simbolo di speranza e impegno collettivo.